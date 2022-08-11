Организаторы перенесённого фестиваля «Ветер Сибири» объявили о проведении в СФО ещё одного мероприятия со звёздами

Организаторы скандально несостоявшегося рок-фестиваля «Ветер Сибири» объявили о намерении провести мотивационный марафон «Форум успеха». Руководителем ответственного за мероприятие юрлица выступает Константин Полещук. Человек с таким именем был указан в качестве директора и ООО «Ветер Сибири». Что известно о предстоящем событии, рассказываем в нашем материале.

Снова звёзды

По сообщению организаторов, «Форум успеха» пройдёт в трёх городах: 26-27 ноября 2022 года — на «Локомотив-Арене» в Новосибирске, 4-5 ноября 2022 года — на «Платинум Арене» в Красноярске и в 2023 году — в Екатеринбурге. Билеты стоят от 3 до 54 тысяч рублей в зависимости от «пакета».

Организаторы обещают привезти журналистку Екатерину Андрееву, телеведущую Марию Киселёву, психолога Михаила Лабковского, экс-хоккеиста Владислава Третьяка, телеведущую Розу Сябитову, тиктокера Хабиба и других спикеров, которые научат успешной жизни всех, кто купил билеты. Также на сайте организаторов сказано, что на мероприятии выступит группа «Город 312». Форум будет длиться в каждом городе два дня с утра до вечера.

Кроме того, на портале указано, что на площадке должны выступить тренеры, психологи, выдающиеся спортсмены и «узнаваемые медийные личности». Говорится, что они поделятся своими историями успеха.

«Одной из тем, на которой будет акцентировано особое внимание, — как в нашем непростом сегодня быть уверенным в завтра, как найти в себе силы для внутренней трансформации и развития, чтобы обрести уверенность в себе и сегодняшнем дне, без опаски смотреть в будущее, и, конечно, как реализовать свои мечты и обрести уверенность и при этом быть счастливым», — написано на сайте.

По информации сервисов «Чекко», rusprofile.ru и СПАРК, руководитель ООО «Ветер Сибири» Константин Полещук учредил новую фирму ООО «Форум успеха» 11 июля 2022 года — уже после новости о переносе рок-фестиваля на 2023 год. Зарегистрировано ООО уже не в Бийске, а в городе Пушкино Московской области. Судя по названию, компания (как и ООО «Ветер Сибири»), видимо, основана исключительно для одного мероприятия.

Связаться с устроителями «Форума успеха» amic.ru не удалось. Номеров организаторов на сайте снова нет — только почта и форма обратной связи. Напомним, именно так же было и на интернет-ресурсе, посвящённом фестивалю «Ветер Сибири».

Страница сайта «Форума успеха» / скриншот экрана

Точка невозврата

Напомним, что бийский проект Константина Полещука — рок-фестиваль «Ветер Сибири» — обернулся большим скандалом. Меньше чем за месяц до события, 5 июля, было объявлено о его переносе с августа 2022-го на август 2023 года. Причиной такого решения организаторы назвали письмо от правительства Алтайского края с рекомендацией передвинуть срок проведения фестиваля из-за нестабильной эпидемиологической обстановки.

В Роспотребнадзоре и в администрации Алтайского края amic.ru подтвердили достоверность письма. Но отметили, что оно было отправлено ещё до отмены коронавирусных ограничений в стране. К тому же предложение перенести фестиваль не являлось требованием, уверяют в правительстве Алтайского края.

Люди, которые купили билеты на фестиваль «Ветер Сибири», теперь не могут их вернуть: массово получают отказы. Организаторы предлагают либо посетить фестиваль в 2023 году, либо обменять билет на ваучер. Вернуть деньги обещают только по уважительной причине, которую нужно подтвердить. Например, предоставить справку от врача или документы, доказывающие переезд в другую страну или регион.

Концерт / Фото: amic.ru

При этом организаторы утверждают, что их действия законны и ссылаются на постановление правительства РФ № 442 от 3 апреля 2020 года об особенностях отмены либо переноса мероприятий. Тем, кто решится обратиться в суд, они угрожают судебными издержками в сумме не менее 50 тысяч рублей.

Однако уже есть первые иски в отношении ООО «Ветер Сибири». Также недовольные любители рок-музыки собирают подписи под письмом президенту России Владимиру Путину.

В Роспотребнадзоре объясняют, что по закону потребитель имеет право получить свои деньги назад. Покупатель билета может согласиться на перенос, но делать этого не обязан, разъясняет ведомство. Но если организатор докажет, что перенёс фестиваль «вследствие непреодолимой силы», то он вправе не возвращать деньги. Роспотребнадзор также отмечает, что власти не могут принудить организаторов вернуть деньги за билеты, этот вопрос решается лишь в судебном порядке.

Новости

Общество Организаторы перенесённого фестиваля «Ветер Сибири» объяснили отказ возвращать деньги за билеты зрителям

Новости

Общество «Случился коллапс». Кто и почему отменил фестиваль «Ветер Сибири»