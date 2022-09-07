Педагогу, попавшему с детьми под поезд на Алтае, запросили 6,5 года общего режима

В Алтайском крае прошли прения сторон по делу учительницы, в ходе которых гособвинитель запросил для педагога шесть с половиной лет в колонии общего режима, сообщает «АиФ-Алтай».

Напомним, 29 ноября 2021 года автомобиль с четырьмя детьми в салоне выехал на переезд и угодил под снегоуборочный поезд. Состав смял иномарку, которой управляла учительница, и потащил вперёд. Погибли трое детей, выжил один мальчик.

«Адвокат подсудимой настаивает на лишении свободы в колонии-поселении. Окончательное решение судья огласит 19 сентября», — отмечает издание.

Ранее мама выжившего мальчика рассказала о «настоящем чуде», которое помогло ребёнку спастись и восстановиться после тяжёлых травм.

На одном из заседаний суда машинисты поезда отметили, что видели, как педагог за несколько секунд до столкновения начала притормаживать перед переездом, а в последний момент заехала под поезд.