Мама мальчика, выжившего в ДТП с поездом на Алтае, рассказала о «настоящем чуде»

Жительница Алтайского края Алёна Сорокина, мама единственного выжившего в жутком ДТП школьника, рассказала «АиФ-Алтай», как сейчас чувствует себя ребёнок.

Напомним, 29 ноября 2021 года автомобиль, в котором находилось четверо детей, выехал на переезд и угодил под снегоуборочный поезд. Состав смял иномарку, которой управляла учительница, и потащил вперёд. Погибли трое детей, выжил один мальчик.

Алёна считает, что выжить ребёнку помогло настоящее чудо. Мальчик при подъезде к переезду увидел клубы снега от снегоуборочного поезда, испугался и скатился вниз за сиденье водителя. Возможно, это и спасло его от гибели.

Женщина отметила, что ребёнок получил тяжёлые травмы, врачи даже не давали никаких гарантий: «Пострадала голова — всё переломано, из ушей шла кровь, рёбра были сломаны, ключица, пострадал глаз — отслоилась сетчатка».

В конце декабря ребёнок вернулся домой. Врачи предупредили, что из-за травмы головы могут случаться приступы эпилепсии, но сейчас всё стабильно. Однако изменился почерк — мальчик стал писать с наклоном.

«У него сейчас апатия. Раньше сын любил ходить на кружки, танцевать под гармошку в местном клубе, а теперь ничем не хочет заниматься. С учёбой вроде справляется, но бывает, что приходится заставлять. Мы стараемся быть к нему сейчас мягче, про аварию при нём не говорим, чтобы ещё больше не травмировать», — рассказала Алёна.

Полгода мальчик находился на домашнем обучении, а с 1 сентября должен пойти в школу. О том, что другие ребята не выжили, ему долго не рассказывали — пока он сам не догадался.

Кстати, накануне прошло очередное судебное заседание по делу об аварии. Машинисты поезда рассказали, что видели, как педагог за несколько мгновений до столкновения начала притормаживать перед переездом, а в последний момент заехала под поезд.