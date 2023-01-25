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Почему в Барнауле внедрили новую систему оплаты проезда и как она будет работать?

Теперь некоторые городские трамваи всегда будут ходить без кондуктора. Прям как в Москве?

25 января 2023, 12:15, ИА Амител

Фото: сообщество транспорта в Барнауле в
Фото: сообщество транспорта в Барнауле в "ВК"

Власти Барнаула планируют внедрить в ближайшем будущем новую бескондукторную систему оплаты за проезд в трамваях. В тестовом режиме начнут таким способом возить пассажиров на маршрутах № 7 и № 9. Рассказываем, как будет работать новая система и получится ли проехать на трамвае зайцем.

Итак, в чём суть бескондукторной системы?

Всё очень просто. При такой системе оплаты проезда на входе в вагон устанавливают терминал с программным обеспечением. Их прикрепят на поручни, расположенные рядом с каждой дверью вагона. Оплачивать проезд необходимо при входе в трамвай самостоятельно, коснувшись экрана электронным средством платежа: транспортной картой, браслетом, брелоком, бесконтактной банковской карточкой. После этого распечатается билет.

А оплачивать проезд надо сразу или как в барнаульских маршрутках – при выходе?

Нет-нет. Всё надо делать при входе в вагон. Вы забираете билет и сохраняете его до конца поездки на случай контроля.

Зачем вообще вводят эту систему?

Из-за дефицита сотрудников. Не секрет, что их катастрофически не хватает на предприятии МУП "Горэлектротранс" из-за невысокой заработной платы и тяжёлых условий труда. Уже больше года многие барнаульские трамваи курсируют по городу без кондукторов. Пассажиры вынуждены оплачивать проезд у водителей, что вызывает пробку на выходе. Кроме того, водители отвлекаются и возникает угроза ДТП.

Также при новой схеме оплаты проезда мэрия Барнаула сможет вести учёт пассажиропотока. Для этого внедрят систему "Автокондуктор". С помощью оборудования будет вестись автоматический подсчёт всех входящих в транспорт и выходящих из него пассажиров.

По задумке чиновников, введение бескондукторной системы оплаты проезда является одним из мероприятий по внедрению новой транспортной схемы общественного транспорта в Барнауле. Тестирование такой системы позволит заранее определить её эффективность и целесообразность.

Так, и когда заработает эта новая система?

Уже в ближайшие месяцы. Сейчас в МУП "Горэлектротранс" завершается установка необходимого оборудования. Основная цель тестирования такой системы – возможность получения точных данных о количестве пассажиров. Это крайне важно при транспортном планировании количества и вместимости общественного транспорта, выходящего на линию.

Сколько денег потратили на внедрение системы?

Ничего. Всё оборудование передано Барнаулу предприятиями-изготовителями на безвозмездной основе во временное пользование. Тестирование систем будет идти в течение двух месяцев и координироваться специалистами "Горэлектротранс".

А смогу я обмануть систему и проехать в трамвае зайцем?

В теории всё возможно. Правда, потом не жалуйтесь на плохое качество транспорта в Барнауле. Ведь деньги с билета идут на ремонт вагонов. Чтобы не допустить массового бесплатного проезда людей, на линии маршрутов будут работать ревизоры. Если пассажир захочет оплатить проезд наличными деньгами, ему нужно будет обратиться к водителю трамвая.

Где-то такая система уже работает?

Конечно, во многих городах России. Например, в Санкт-Петербурге, Москве и других крупных городах.

Фото: сообщество транспорта в Барнауле

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НОВОСТИОбщество

 

Комментарии 26

  • Давно пора, средние века какие-то в Барнауле, бабушки-кодукторы с кошелями на шее монеты собирают...
    25 января, Гость   Ответить
  • =не жалуйтесь на плохое качество транспорта в Барнауле= хорошо, не будем, раз бесплатный проезд-то.
    25 января, Гость   Ответить
  • Лучше бы в маршрутки воткнули валидаторы.
    25 января, Гость   Ответить
  • Бабушки-кондукторы - это и был первый прыжок от "Кговагого совка"
    25 января, Гость   Ответить
  • и наличку принимать не будут?
    25 января, Гость   Ответить
  • Идея хорошая и давно пора , только контролеров нужно вводить в штат .И к примеру есть ты едешь от Докучаево до Огней обязательно был контроль , а если более длинной расстояние то 2-3 раза . И штраф 2000 тогда "зайцев" не будет ! Защел и сказу рассчитался .
    25 января, Гость   Ответить
  • А что делать если меня не довезли до пункта назначения, как насчёт возврата средств, про это конечно думать не будут.
    25 января, Гость   Ответить
  • В Москве другие терминалы. Никаких билетиков они не выдают. Просто считывают поездку с карты.
    25 января, Гость   Ответить
  • В Санкт-Петербурге в автобусах и троллейбусах (на трамваях не ездил, поэтому не знаю, как там обстоят дела) все равно ходят контроллеры-кондукторы и проверяют с помощью прибора-считывателя оплатил ты или нет свой проезд, так как билеты там не выдаются.
    25 января, Гость   Ответить
  • Никаких билетиков они не выдают - экономия на бумаге.
    25 января, Гость   Ответить
  • Гость, в Москве тоже ходят, но очень редко. И там билеты никакие тоже не печатаются.
    25 января, Гость   Ответить
  • Ну так теперь затрат на зарплату кондукторов не будет. Наверно, проезд дешевле сделают
    25 января, Гость   Ответить
  • Тут чего, все комментаторы - ездят на трамваях, что так волнуются? А куда подевали тех, кто на "скотовозках" не ездит, а только с комфортом в пробках стоит?
    25 января, Гость   Ответить
  • Правда, потом не жалуйтесь на плохое качество транспорта в Барнауле -------- Ха-ха, как будто от того, что я плачу за проезд оно улучшается. Так хоть можно будет бесплатно ездить
    25 января, Гость   Ответить
  • Так хоть можно будет бесплатно ездить - ну есть шанс .да
    25 января, Гость   Ответить
  • на зарплату кондукторов не будет. Наверно, проезд дешевле сделают.... видимо будет масса контролеров искать безбилетников - так что нет
    25 января, Гость   Ответить
  • "Гость, в Москве тоже ходят, но очень редко." --- Гость, за четыре года ни разу не встречались контролеры в московских автобусах. Видимо, ну очень редко ходят.
    25 января, Гость   Ответить
  • "Так хоть можно будет бесплатно ездить" --- Гость, бесплатный - только сыр в мышеволовке. А ты расплачиваешься чем-то другим, просто не понял еще этого.
    25 января, Гость   Ответить
  • Какие поразительно красивые и точные есть слова в русском языке: "Задумка чиновников"... ммм!
    25 января, Гость   Ответить
  • А если в терминале бумага закончиться, а за проезд списали, как потом контролеру доказывать, что оплатил?
    25 января, Гость   Ответить
  • Так может людям платить нормально и проблемы решены!
    25 января, Гость   Ответить
  • В Новосибирске подобная система успешно работает и никаких билетов не выдаёт.
    25 января, Гость   Ответить
  • Гость, если транспортной картой рассчитался, контролер может проверить, когда было с неё совершено последнее списание, так что бумажный билет не нужен.
    25 января, Гость   Ответить
  • Гость, средние века у вас, а у наших бабушек на шее терминалы для бесконтактной оплаты.
    26 января, Гость   Ответить
  • Столько текста, столько оправданий а по факту обычная экономия на человеческом труде. На 7 маршруте уже как пол года кондуктора нету а его функции выполняет машинист, работает за двоих так сказать чего не скажешь о его зарплате. А народ реально верит в инновации. Далеко вам до америки или европы, пока только их мы по ценам догоняем.
    26 января, Гость   Ответить
  • Была в Воронежем,возле водителя терминал и он сразу видит прошла оплата или нет .Удобно и наверняка будет оплачено или не поедешь.
    26 января, Гость   Ответить
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