Почему в Барнауле внедрили новую систему оплаты проезда и как она будет работать?

Теперь некоторые городские трамваи всегда будут ходить без кондуктора. Прям как в Москве?

25 января 2023, 12:15, ИА Амител

Фото: сообщество транспорта в Барнауле в "ВК"

Власти Барнаула планируют внедрить в ближайшем будущем новую бескондукторную систему оплаты за проезд в трамваях. В тестовом режиме начнут таким способом возить пассажиров на маршрутах № 7 и № 9. Рассказываем, как будет работать новая система и получится ли проехать на трамвае зайцем.

Итак, в чём суть бескондукторной системы?

Всё очень просто. При такой системе оплаты проезда на входе в вагон устанавливают терминал с программным обеспечением. Их прикрепят на поручни, расположенные рядом с каждой дверью вагона. Оплачивать проезд необходимо при входе в трамвай самостоятельно, коснувшись экрана электронным средством платежа: транспортной картой, браслетом, брелоком, бесконтактной банковской карточкой. После этого распечатается билет.

А оплачивать проезд надо сразу или как в барнаульских маршрутках – при выходе?

Нет-нет. Всё надо делать при входе в вагон. Вы забираете билет и сохраняете его до конца поездки на случай контроля.

Зачем вообще вводят эту систему?

Из-за дефицита сотрудников. Не секрет, что их катастрофически не хватает на предприятии МУП "Горэлектротранс" из-за невысокой заработной платы и тяжёлых условий труда. Уже больше года многие барнаульские трамваи курсируют по городу без кондукторов. Пассажиры вынуждены оплачивать проезд у водителей, что вызывает пробку на выходе. Кроме того, водители отвлекаются и возникает угроза ДТП.

Также при новой схеме оплаты проезда мэрия Барнаула сможет вести учёт пассажиропотока. Для этого внедрят систему "Автокондуктор". С помощью оборудования будет вестись автоматический подсчёт всех входящих в транспорт и выходящих из него пассажиров.

По задумке чиновников, введение бескондукторной системы оплаты проезда является одним из мероприятий по внедрению новой транспортной схемы общественного транспорта в Барнауле. Тестирование такой системы позволит заранее определить её эффективность и целесообразность.

Так, и когда заработает эта новая система?

Уже в ближайшие месяцы. Сейчас в МУП "Горэлектротранс" завершается установка необходимого оборудования. Основная цель тестирования такой системы – возможность получения точных данных о количестве пассажиров. Это крайне важно при транспортном планировании количества и вместимости общественного транспорта, выходящего на линию.

Сколько денег потратили на внедрение системы?

Ничего. Всё оборудование передано Барнаулу предприятиями-изготовителями на безвозмездной основе во временное пользование. Тестирование систем будет идти в течение двух месяцев и координироваться специалистами "Горэлектротранс".

А смогу я обмануть систему и проехать в трамвае зайцем?

В теории всё возможно. Правда, потом не жалуйтесь на плохое качество транспорта в Барнауле. Ведь деньги с билета идут на ремонт вагонов. Чтобы не допустить массового бесплатного проезда людей, на линии маршрутов будут работать ревизоры. Если пассажир захочет оплатить проезд наличными деньгами, ему нужно будет обратиться к водителю трамвая.

Где-то такая система уже работает?

Конечно, во многих городах России. Например, в Санкт-Петербурге, Москве и других крупных городах.