Пользователям из России запретили устанавливать Windows 10 и 11

При попытке скачать операционную систему возникает ошибка, но совершить скачивание можно при помощи VPN

19 июня 2022, 18:19, Илья Звягинцев

Пользователи из России не могут установить на свои компьютеры операционные системы Windows 10 и Windows 11. Об этом сообщает ТАСС.

«При попытке загрузки образа диска Windows 11 (ISO) с сайта компании возникает ошибка. «Ошибка. Возникла проблема с вашим запросом. Для получения помощи посетите контактную страницу службы поддержки Майкрософт», — сказано в сообщении.

При включении VPN скачивание становится возможным.

При попытке установить Windows 10 у пользователей также возникает ошибка.

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