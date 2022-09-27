Празднование 85-летия Алтайского края перенесли из-за событий в Ижевске и частичной мобилизации

Власти Алтайского края решили перенести праздничные мероприятия, приуроченные к 85-летию Алтайского края. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

«В связи с трагическими событиями в Ижевске, а также с учётом необходимости проведения большой и скрупулёзной работы на всех уровнях по частичной мобилизации, мною принято решение о переносе торжественного празднования 85-летия Алтайского края», — объяснил это решение губернатор Виктор Томенко.

Глава региона отметил, что на подготовку мероприятий было затрачено много сил, а провести их планировали 30 сентября, но было решено отложить празднование.

Новую дату проведения праздничных мероприятий Виктор Томенко не обозначил.

Напомним, 26 сентября мужчина ворвался в здание школы в Ижевске и устроил стрельбу. В результате нападения погибли 17 человек. Позднее стало известно, что нападавший является местным жителем. Ранее он учился в этой школе, а также состоял на учёте из-за шизофрении.

В школах Алтайского края после нападения могут усилить меры безопасности.