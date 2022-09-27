В школах Алтайского края могут усилить меры безопасности после трагедии в Ижевске. Об этом сообщает «Банкфакс» со ссылкой на региональный Минобрнауки.

Власти прорабатывают различные решения для усиления безопасности и рассматривают возможность проведения профилактических мероприятий в школах.

Конкретные предложения могут быть представлены уже днём 27 сентября.

Напомним, что вооружённый мужчина ворвался в здание школы в Ижевске днём 26 сентября.

В результате нападения погибли 17 человек, среди которых 11 детей.

Позднее следователи установили личность нападавшего. Им оказался 34-летний местный житель, который ранее обучался в этой школе. Мужчина состоял на учёте с диагнозом «шизофрения».