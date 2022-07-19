Организаторы перенесенного на год вперед бийского рок-фестиваля «Ветер Сибири» будут возвращать деньги за билеты только если у покупателя есть серьезная причина, по которой он не сможет посетить мероприятие в 2023 году. Это следует из письма, которое компания рассылает пожелавшим вернуть билеты. Оно оказалось в распоряжении amic.ru.

В документе за подписью директора фестиваля Евгения Анциферова организаторы ссылаются на постановление правительства от 3 апреля 2020 года, по которому при переносе мероприятия деньги никому не возвращаются, а билеты сохраняются. Но тут же они пишут:

«Мы понимаем, что за время до предстоящего фестиваля обстоятельства у любого из вас могут измениться, и эти изменения помешают присутствовать вам на фестивале в будущем году. Поэтому мы сделаем все возможное, чтобы пойти навстречу тем, кто по объективным причинам не сможет принять участие в фестивале».

Для оформления возврата нужно заполнить форму, которую организаторы присылают по почту. В этой форме человек должен указать причину, по которой он не сможет поехать на фестиваль. Каждый случай будет рассматриваться в индивидуальном порядке, отмечают авторы документа. Какие конкретно причины являются «объективными», не уточняется.

Скриншот из письма ООО «Ветер Сибири"/ предоставлено редакции покупателем билетов

Обратиться за возвратом можно до 1 августа 2023 года, заявление обещают рассмотреть за 10 рабочих дней.

Что касается билетов на фестивальные автобусы, то они аннулируются автоматически. Деньги организаторы обещают вернуть на карты, с которых производилась оплата. Это произойдет в течение 30 дней с момента получения письма. Также в документе говорится, что никаких дополнительных действий по возврату денег за фестивальные автобусы совершать не надо.

Приобретенные билеты в следующем году будут действительны и менять их не нужно, напоминают авторы письма.

Напомним, что организаторы фестиваля «Ветер Сибири» уже начали возвращать деньги за билеты. Некоторым зрителям вернулась сумма с удержанием 5% комиссии, а вот деньги за палаточные места не пришли. Также многие зрители пишут, что не получали сообщение о возврате денег. Организаторы на это отвечают, что обозначенные 10 рабочих дней с момента переноса фестиваля еще не прошли.

О переносе мероприятия с 12-14 августа 2022 года на 11-13 августа 2023 года стало известно 5 июля. Причиной стало письмо из администрации Алтайского края. В нем со ссылкой на Роспотребнадзор рекомендовалось перенести музыкальное событие из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в регионе.

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Достоверность официального письма подтвердили amic.ru и в Роспотребнадзоре, и в правительстве Алтайского края. И там, и там рассказали, что вынесли решение еще до того, как в России отменили все ограничения. При этом в администрации региона отметили, что власти только предложили перенести фестиваль, но не требовали этого делать.

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