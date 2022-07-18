Организаторы фестиваля «Ветер Сибири» начали возвращать деньги за билеты, но не полностью

Организаторы перенесенного фестиваля «Ветер Сибири» начали возвращать деньги за билеты спустя заявленные 10 дней ожидания. Однако многие покупатели билетов все еще не получили ответа на свои письма. Об этом они рассказали в комментариях сообщества «Ветер Сибири» во ВКонтакте.

Точка (не)возврата

Некоторые купившие билеты пишут, что спустя несколько дней ожидания им вернули деньги на карту с удержанием 5% комиссии. В подтверждение своих слов люди выложили в комментарии скриншоты из банковских приложений, на которых виден пришедший возврат. Однако части из них не пришли деньги за палаточные места.

Возврат денег за билеты начали получать далеко не все. Многие возмущаются, что спустя заявленные 10 дней ожидания никто им так и не ответил. Организаторы фестиваля на это говорят, что в сообщении речь шла о 10 рабочих днях, а они с момента новости о переносе фестиваля (5 июля) еще не истекли. Это произойдет только 20 июля.

Покупатели билета, с которыми связался amic.ru, возврата денег также еще не получили. После сообщения с просьбой подождать 10 дней больше они никаких писем не отправляли.

Почему перенесли фестиваль?

Напомним, что рок-фестиваль «Ветер Сибири» должен был пройти на территории бийского аэропорта с 12 по 14 августа 2022 года. Там должны были выступить рок-группы «Звери», «Сплин», «Вадим Самойлов», Louna, Мукка, «План Ломоносова» и другие.

5 июля 2022 года организаторы фестиваля «Ветер Сибири» объявили о его переносе на август 2023 года. Причиной стало письмо из администрации Алтайского края, в котором со ссылкой на Роспотребнадзор рекомендовалось перенести мероприятие из-за ковидной ситуации в регионе. Купившие билеты усомнились в достоверности этого документа, ведь к тому моменту все ограничения в крае были отменены.

Однако то, что документ действительно был, подтвердили amic.ru и в администрации Алтайского края, и в Роспотребнадзоре. Правда, в правительстве региона отметили, что в бумаге власти лишь предложили перенести фестиваль, но не требовали этого делать.

При этом чиновники отправили документ еще 1 июля — до того, как все ковидные ограничения в России были отменены. Как рассказывал amic.ru представитель музыкальной среды Барнаула со ссылкой на менеджеров двух групп-участников фестиваля, причиной переноса стал не ковид, а политическая позиция некоторых музыкальных коллективов.

Кроме того, рок-группы подтвердили, что должны были выступить на фестивале. Например, группам F.P.G организаторы выслали предоплату и оплатили билеты на самолет на август. Группе «Казукома» также приходила предоплата за выступление.

Несмотря на это, многие люди решили не ждать следующего года и вернуть билеты. Что нужно сделать для возврата читайте здесь.

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