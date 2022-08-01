Собравшиеся после дождя пробки сковали центр Барнаула вечером 1 августа

Дождь, прошедший в Барнауле вечером 1 августа, привёл к серьёзным пробкам в краевой столице.

Согласно информации сервиса «Яндекс.Пробки», сейчас заторы наблюдаются на проспектах Строителей, Калинина и шоссе Ленточный бор. А также на прилегающих к ним улицам — Челюскинцев, Кутузова, Цеховой, проспекте Красноармейском. Кроме того, пробки есть в переулке Ядринцева и на проспекте Ленина. При этом в целом сложность дорожной ситуации оценивается на 3 балла из 10 — по остальным улицам города автомобили движутся без затруднений.

Новости

Общество Машины тонут, а людей уносит течением. Барнаул затопило после проливного дождя

Напомним, что вечером 30 июля Барнаул накрыло странным дождём. Пока в одних районах стояла жара, в других дороги заливало ливнями.

В некоторых районах ливнёвки упорно боролись со стихией, но проиграли, что привело к подтоплению проезжих частей. На улице Попова автомобили местами буквально тонули, а ребёнка-пешехода снесло течением. Чудом он не попал под колёса автомобилей, а ниже по течению его поймали несколько парней.