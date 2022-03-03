Проект нового корпуса АлтГУ на Сахарова вновь отклонили и отправили на доработку

Градостроительный совет Барнаула во второй раз отклонил проект учебного корпуса АлтГУ на площади Сахарова. Комиссия отметила, что все выполненные авторами корректировки несущественны, а замечания первого заседания так и не устранены.

Стало только хуже

Изначально планировалось, что здание на Сахарова должно было состоять из двух корпусов (северного и южного), соединённых пространством рекреации и коворкингом. Общая площадь объекта должна была составить 36,7 тысячи квадратных метров. Высота обоих блоков — 11 и 12 этажей. Разработали концепцию здания бюро «АрхИ Групп» Андрея Суртаева и мастерская архитектора Александра Деринга «Классика». На повторной защите проекта авторы представили четыре разных варианта фасадов. По мнению исполнительного директора саморегулируемой организации Ассоциации «Союз архитекторов и проектировщиков Западной Сибири» Сергея Шадрина, они стали хуже в сравнении с прошлым заседанием.

«Один из вариантов, который не был на градсовете, значительно уступает тому, что был представлен на конкурсе и первом градсовете. Архитектурное решение стало хуже. На прошлом градсовете говорили о понижении этажности. Это не учтено. Я останусь при своём мнение, что рассматривать надо один вариант, а не четыре», — отметил Сергей Шадрин.

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Участок маленький, а корпус большой

То, что авторы уменьшили проект лишь на один этаж, — недостаточно для решения транспортных проблем, которые может спровоцировать объект, заметил барнаульский архитектор Сергей Боженко.

«Чрезмерно завышенные объёмы корпусов спровоцируют проблему парковки. Не все будут парковаться на подземной парковке. Мы так устроены, что хотим подъехать к главному входу и парковаться там», — отметил Боженко.

При этом архитектор нашёл и положительные изменения в проекте учебного корпуса по сравнению с первой презентацией.

«Мне нравится сочетание вертикальных и горизонтальных ритмом фасадов. Это хороший приём. Но я боюсь, что желание изолировать территорию приведёт к появлению решетчатых заборов. Не верю в озеленение кровли активного зала. Совершенно шокирует, как авторы решили варианты с внутренними проездами: авторы запутались, и тротуары превратили в дороги», — сказал эксперт.

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Главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников заметил, что авторы вновь проигнорировали градостроительные нормативы. Так, земельный участок слишком мал для высотного здания.

«Авторы практически не ответили на замечания прошлого совета. Расчётная нормативная площадь (участка, — прим. ред.) для учебного корпуса — 11 га, у нас 1,8 га. То есть расчётная площадь превышает учебную в шесть раз. В прошлый раз было в 6,5 раза. Такими темпами нам потребуется 12 заседаний. По компенсационному озеленению авторы даже не задумались. Проект надо отклонить и очень серьёзно прорабатывать», — предложил он.

Депутат барнаульский Гордумы Евгений Носенко также считает, что в проекте много проблем, однако дорабатывать их надо уже в рабочем порядке. Поэтому Носенко, в отличие от коллег по градсовету, предложил разрешить возводить здание в самом центре краевой столицы.

«Университет надо строить. Размерность здания не нравилась нам и прошлой раз. Но я считаю, скоро территория будет под забором, и арка будет под забором. На пр. Социалистическом будет транспортная напряжённость, там надо предусмотреть парковки. Всё, что внутри территории, надо корректировать. Но считаю, что здание надо строить и дорабатывать проект в рабочем порядке», — отметил он.

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«Просим войти в положение»

Представители АлтГУ и проектной организации постарались убедить комиссию в том, что корпус необходимо согласовать, а все замечания авторы устранят в рабочем порядке. В любом случае проект будет отправлен на экспертизу, которая проверит соблюдение всех градостроительных нормативов.

Руководить компании «АрхИ Групп» Андрей Суртаев отметил, учебный корпус — это не тот объект, строительство которого нужно тормозить.

«Мы убавили на один этаж, согласовали изменения назначения здания, перенесли туда всю администрацию, лаборатории. Можно искать крайности, чтобы мешать строительству. Есть задание, подписанное Министерством образования. Зачем искусственно тормозить. Надо заканчивать, а мы всё разговариваем», — заявил Андрей Суртаев.

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Если проект АлтГУ не утвердить до мая 2022 года, то вуз не сможет вовремя получить финансирование и начнёт строительство объекта лишь через несколько лет, отметил президент опорного вуза Сергей Землюков. По его словам, необходимо срочно принимать проект и начинать стройку.

«Некоторые позиции, которые изначально не подверглись критике, теперь ставятся под сомнение. Например, проход. Если строить забор, это ограничит пользование граждан. Мы пошли на уменьшение корпуса, там будут физико-технические лаборатории. Они занимают пять этажей. До мая необходимо внести этот проект, чтобы получить финансирование в 2023 году. Если мы не успеем, то лишь в 2024 году получим. А будут ли студенты вообще в 2024-2025 годах», — сообщил Сергей Землюков.

Руководитель мастерской «Классика» Александр Деринг заверил комиссию, что авторы обязуются в рабочем порядке все доделать.

«Мы просим войти в положение», — обратился к коллегам Деринг.

Однако члены градсовета были непреклонны в своём решении: проект нужно дорабатывать. Вице-мэр по градостроительству администрации Барнаула Андрей Фёдоров отметил, что власти обещают сделать всё, чтобы вуз уложился в срок и до мая представил проект. Однако эскизы нужно ещё корректировать. Поэтому проект решено отправить на доработку и рассмотреть на третьем градсовете.