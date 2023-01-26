Публичные слушания об экотехнопарке и скандальной дороге прошли в Санниково

В обсуждении участвовало около 150 человек

26 января 2023, 18:53, ИА Амител

Общественные слушания в Санниково/

Администрация Санниковского сельсовета Алтайского края провела публичные слушания по поводу изменений в генеральный план в четверг, 26 января. Мероприятие длилось четыре часа – с 11:00 до 15:00. В Дом культуры Санниково пришло около 150 человек.

На публичных слушаниях власти обсудили с жителями близлежащих сёл изменение статуса земли площадью 550 га, отданной под экотехнопарк. Ранее его планировали построить в Первомайском районе (а именно рядом с посёлками Берёзовка, Солнечный и Новый) к 2023 году. Однако местным жителям эта идея не нравилась, и они многократно обсуждали и требовали от властей не начинать строительство. В итоге краевые власти от своих намерений отказались, но в генеральном плане объект остался.

Другими важными вопросами стало строительство на близлежащих к Санникову территориях двух жилищных 4-5-этажных комплексов и создание дороги в обход Фирсовой Слободы-2. В последнем жители опасаются, что из-за начавшейся стройки рядом с Фирсовой Слободой-2 узкая дорога в посёлке станет трассой с крупным трафиком и по ней будет ходить строительная техника.

Менее резонансные вопросы власти также обсудили с жителями. Одним из таких, например, стало закрытие кладбища на территории Санниковского сельсовета.

В итоге по результатам слушаний жители проголосовали против строительства экотехнопарка (то есть за изменение назначения этой земли в генплане), оба проекта строительства жилья в Санниково на несколько тысяч человек люди тоже не одобрили. Сноса кладбища большинство жителей также не захотели – в основном потому, что инфраструктуры (а именно школ и детских садов) для новых жителей в сельсовете нет и неизвестно, когда она будет построена.