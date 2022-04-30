Путин подписал указ о выплатах участникам ВОВ, проживающим в Донбассе

Президент России Владимир Путин подписал указ о выплате в размере 10 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в ДНР, ЛНР и «на освобожденных территориях Украины».

«Произвести в мае 2022 года единовременную выплату инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны, проживающим в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике и на освобожденных территориях Украины, в размере 10 тысяч рублей», — говорится в тексте документа, который опубликован на портале правовой информации.

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В конце апреля глава государства заявил, что решения по индексации пенсий, соцпособий и зарплат бюджетников будут приняты в ближайшее время.

Напомним, что заявление на выплаты на детей из малообеспеченных семей стала доступна от 8 до 17 лет можно заполнить досрочно.