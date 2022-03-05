Владимир Путин пообещал новые меры поддержки семьям с детьми

Президент России Владимир Путин пообещал в ближайшее время объявить новые шаги по созданию в стране системы поддержки семей от этапа беременности до достижения детьми 18 лет. Об этом глава государства рассказал на встрече с женщинами-пилотами и стюардессами.

Он отметил, что соответствующий план уже выработан. Сегодня, 5 марта, Путин осуждал эти меры с Министерством финансов, социальным блоком и своей администрацией.

Также президент рассказал, что в России не будет введено военное положение. Глава государства отметил, что в условиях санкций единственный выход для российской экономики — максимальная экономическая свобода. Путин назвал хорошей идеей прекратить уголовное преследование по экономическим преступлениям, особенно если возмещён ущерб.