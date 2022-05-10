Работы стартовали. Как изменится жизнь барнаульцев из-за реконструкции моста на Новом рынке
Проезд по по путепроводу пока еще открыт в одну сторону, а на проспекте Ленина и Калинина уже появились выделенные полосы для общественного транспорта
Вчера, 10 мая, в Барнауле перекрыли движение на чётной стороне проспекта Ленина по мосту возле Нового рынка. Это стало началом реконструкции путепровода через железнодорожные пути, которая на полтора года изменит привычную жизнь барнаульцев. Необходимость реконструкции признана экспертизами — сам мост был построен в 1962-1963 годах и сейчас является аварийным.
Автомобилисты пока не успели отреагировать на изменения, а горожане, похоже, не совсем догадывались, что их ждет. Рассказываем, что нужно знать о ремонте путепровода.
Какие работы предстоят подрядчику во время реконструкции?
Проектом предусмотрен полный снос старых конструкций и строительство нового моста. Контракт на сумму 1,7 млрд рублей заключён с ООО «Барнаульское ДСУ № 4».
Подрядчику предстоит провести большой комплекс работ, начиная с демонтажа. Разработанный проект соответствует всем нормам ГОСТа. Спроектированный путепровод рассчитан на 100-летний срок эксплуатации. Завершить все работы должны к концу 2023 года.
Неоднократно отмечалось, что Реконструкция путепровода на проспекте Ленина грозит городу транспортной катастрофой — на дорогу до центра в час-пик придется на час дольше. Amic.ru уже объяснял, почему.
Когда полностью перекроют путепровод
25 мая. Тогда дорожники перекроют вторую часть моста и приступят к основному комплексу работ.
Что будет с движением
Проезд трамваев ограничат лишь с 20 мая. С 20 по 23 мая остановится движение трамваев — в это время в эксплуатацию будут вводить поворотное кольцо возле ТРЦ «Пионер». После завершения работ начнётся строительство второго кольца — через мост, на проспекте Ленина около Дома быта.
Схема проезда планируется следующая: трамваи будут доезжать до ТЦ «Пионер», затем пассажиру нужно пешком перейти мост и сесть на трамвай около Дома быта. Всё это — по одному билету-талону: для пассажиров сделают пересадочные тарифы. Однако время проезда для барнаульцев увеличится.
С троллейбусами все не так радужно. В городе планируют оставить два маршрута: № 1 и № 7. «Семёрка» будет следовать от конечной на улице Взлётной по своему маршруту до проспекта Ленина, затем развернётся после улицы Матросова и отправится в рейс в обратном направлении. Конечная станция троллейбуса первого маршрута будет перенесена на остановку «Солнечная Поляна», затем троллейбус проследует по улицам Юрина, Малахова, проспекту Космонавтов до проспекта Ленина, 106.
Как будут ходить трамваи и троллейбусы в Барнауле во время ремонта моста на Новом рынке?
Автобусы будут ходить лишь по двум направлениям: через Павловский тракт и через путепровод на улице Кулагина с переходом через железнодорожные пути и выходом на проспект Ленина в районе здания № 106. Для удобства пассажиров на время реконструкции путепровода на Новом рынке по улице Кулагина сделают выделенную полосу для общественного транспорта. А вот остальным автомобилистам придётся стоять в пробках.
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А что делать пешеходам?
С 11 мая через железнодорожные пути, проходящие под проспектом Ленина в Барнауле, откроют временный пешеходный переход. Замглавы города Антон Шеломенцев рассказал, что пока движение пешеходов через мост возле Нового рынка организовано как раньше.