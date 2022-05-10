Работы стартовали. Как изменится жизнь барнаульцев из-за реконструкции моста на Новом рынке

Неоднократно отмечалось, что Реконструкция путепровода на проспекте Ленина грозит городу транспортной катастрофой — на дорогу до центра в час-пик придется на час дольше. Amic.ru уже объяснял, почему .

Подрядчику предстоит провести большой комплекс работ, начиная с демонтажа. Разработанный проект соответствует всем нормам ГОСТа. Спроектированный путепровод рассчитан на 100-летний срок эксплуатации. Завершить все работы должны к концу 2023 года.

Что будет с движением

Проезд трамваев ограничат лишь с 20 мая. С 20 по 23 мая остановится движение трамваев — в это время в эксплуатацию будут вводить поворотное кольцо возле ТРЦ «Пионер». После завершения работ начнётся строительство второго кольца — через мост, на проспекте Ленина около Дома быта.

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Схема проезда планируется следующая: трамваи будут доезжать до ТЦ «Пионер», затем пассажиру нужно пешком перейти мост и сесть на трамвай около Дома быта. Всё это — по одному билету-талону: для пассажиров сделают пересадочные тарифы. Однако время проезда для барнаульцев увеличится.

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С троллейбусами все не так радужно. В городе планируют оставить два маршрута: № 1 и № 7. «Семёрка» будет следовать от конечной на улице Взлётной по своему маршруту до проспекта Ленина, затем развернётся после улицы Матросова и отправится в рейс в обратном направлении. Конечная станция троллейбуса первого маршрута будет перенесена на остановку «Солнечная Поляна», затем троллейбус проследует по улицам Юрина, Малахова, проспекту Космонавтов до проспекта Ленина, 106.

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Вопрос дня Как будут ходить трамваи и троллейбусы в Барнауле во время ремонта моста на Новом рынке?

Автобусы будут ходить лишь по двум направлениям: через Павловский тракт и через путепровод на улице Кулагина с переходом через железнодорожные пути и выходом на проспект Ленина в районе здания № 106. Для удобства пассажиров на время реконструкции путепровода на Новом рынке по улице Кулагина сделают выделенную полосу для общественного транспорта. А вот остальным автомобилистам придётся стоять в пробках.