"Ран не видели". Алтайский врач предложил вернуть в медвузы кафедры военной хирургии

Алтайский медуниверситет может стать одним из первых, где снова будут выпускать военно-полевых хирургов

25 января 2023, 07:31, ИА Амител

Фото: amic.ru

В АГМУ скоро могут возродить кафедру военно-полевой хирургии. С таким предложением выступил проректор университета и член общественной палаты Андрей Коломиец. В конце 2022 года он сам отправился работать хирургом в зону СВО. По словам врача, многие медики, которые едут в ДНР и ЛНР добровольцами, просто не имеют нужных навыков и не способны сразу проводить необходимые операции.

Остеосинтез и ампутация

Коломиец отметил, что у работы медиков в зоне СВО есть своя специфика. Большинство из 150 операций, которые хирург провёл в луганском госпитале за месяц, – остеосинтез (установка штифтов и аппаратов Илизарова), хирургическая обработка огнестрельных ран и ампутация конечностей. Для него как для травматолога с многолетним стажем это обычная работа. Но вот у других врачей возникают сложности.

"Не все, кто туда едет, – травматологи. Есть и плановые хирурги, и представители других специальностей. Они подобных ран никогда не видели и не знают, как проводить тот же самый остеосинтез. А его очень важно сделать, чтобы человека с тяжёлым огнестрельным переломом можно было быстро транспортировать дальше", – пояснил специалист.

При этом некоторым видам медпомощи врачей можно обучить без проблем, отметил врач. Но делать это приходится уже на ходу.

"Нужен мобилизационный резерв"

По мнению Коломийца, проблема возникла из-за того, что после 2016 года во всех российских медвузах закрыли кафедры военно-полевой хирургии (ВПХ). С началом СВО стало очевидно, что образовательные программы по ВПХ нужно возвращать, отмечает проректор АГМУ.

"Это мобилизационный медицинский резерв, который мы утратили. А сейчас он нам очень нужен. Даже в мирное время можно подготовленных медиков использовать во время экстренных происшествий в крае. Так что всех хирургов любой специальности нужно обязательно готовить по боевой травме и оказанию помощи с огнестрельными переломами", – убеждён специалист.

Коломиец подчеркнул, что уже почти закончил разрабатывать программу обучения ВПХ, в которую включил свой опыт работы хирургом в ЛНР. По его словам, преподавание военно-полевой хирургии в российских медвузах могут возродить в ближайшее время. А АГМУ сделает это одним из первых, не сомневается специалист.

"Мы это уже прорабатываем", – отметил проректор медицинского университета.

При этом он отметил, что даже если вернуть кафедры ВПХ прямо сейчас, то первых специалистов они начнут выпускать не раньше чем через четыре года. Поэтому чтобы решить проблему, вполне возможно, что в более сокращённом формате навыки оказания помощи при боевой травме будут преподавать в немедицинских вузах.

Члены Общественной палаты, с которыми Коломиец поделился своими рассуждениями, единогласно поддержали его предложения в ходе заседания 24 января.

О том, как Коломиец в течение месяца спасал жизни в луганском госпитале и почему многие раненые умирают, так и не доехав до больницы, читайте в материале amic.ru.