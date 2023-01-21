РКН признал Telegram не подлежащим интеграции с банками

Ограничения против мессенджера начнут действовать с 1 марта

21 января 2023, 15:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Роскомнадзор решил причислить Telegram к числу иностранных мессенджеров и признать его не подлежащим интеграции с банками. Об этом сообщает "Ъ" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

С 1 марта 2023 года запретят оплачивать пожертвования и подписки, а также пользоваться банковскими услугами с помощью сервиса. Кроме того, выполняющим госзадания структурам нельзя будет пересылать в них личные данные, информацию о платежах и банковских счетах.

Ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что в ближайшее время YouTube будет закрыт, а те, кто продолжит им пользоваться, – наказаны.

В Минцифры, в свою очередь, по-прежнему не видят необходимости в блокировке видеохостинга, сообщал позднее журналистам глава министерства Максут Шадаев.