Рособрнадзор перенес всероссийские проверочные работы с весны на осень из-за COVID-19

Рособрнадзор перенёс проведение всероссийских проверочных работ (ВПР) с весны на осень из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

«В целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 Рособрнадзором по согласованию с правительством Российской Федерации было принято решение о переносе сроков проведения всероссийских проверочных работ с весны на осень 2022 года. Их планируется провести с 19 сентября по 24 октября 2022 года. Новое расписание будет сформировано до 5 сентября этого года», — говорится в сообщении.

По информации amic.ru, в ряде школ Барнаула проведение ВПР отменили ещё 21 марта — с 21 по 26 марта у некоторых классов должно было пройти до трёх проверочных работ, однако они не состоялись.