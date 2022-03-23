Россия выйдет из Конвенции по защите прав человека 16 сентября

Россия перестанет быть участником Европейской конвенции по защите прав человека с 16 сентября 2022 года. Об этом говорится в заявлении Европейского суда по правам человека.

«Суд продолжает рассматривать жалобы, поданные против Российской Федерации в отношении действий или бездействия, которые могут нарушать Конвенцию, при условии, что они происходили до 16 сентября 2022 года», — указано также в документе.

Напомним, что Россия 15 марта официально вышла из Совета Европы. При этом подчеркивалось, что все решения ЕСПЧ, если они не противоречат Конституции, будут исполняться.