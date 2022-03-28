Россиянам пообещали рост пенсий в ближайшие три месяца

В первом полугодии 2022 года в России пройдёт внеочередная индексация пенсий, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в разговоре с Ura.ru.

По её словам, индексировать пенсии будут за счёт резервных фондов правительства и денег, сэкономленных после выхода России из пенсионного соглашения со странами СНГ, которое, по её мнению, устарело и исчерпало себя.

«Мы сэкономленные средства направим на увеличение доходов наших российских пенсионеров в самое ближайшее время. Будет принято решение об индексации пенсий российских пенсионеров не только через эти средства, но и резервные фонды правительства в течение первого полугодия», — сказала парламентарий.

Она также напомнила, что 1 апреля будут проиндексированы социальные пенсии на 8,6%.