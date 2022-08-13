Российские аграрии собрали 78 миллионов тонн зерна

На сегодняшний день российские аграрии намолотили 78 миллионов тонн зерна, обеспечив продовольственную безопасность страны. Об этом рассказал представитель Минсельхоза РФ Роман Некрасов.

Он обратил внимание на темпы сбора урожая, которые, «несмотря на сложности с погодой, решаются и не являются каким-то критическим фактором в плане развития».

Согласно ранее опубликованным прогнозам Минсельхоза, урожай зерна в 2022 году ожидался на уровне 130 миллионов тонн, включая рекордные за всю историю России 87 миллионов тонн пшеницы, отмечает РИА Новости.