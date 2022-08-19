Рубцовчане выберут цвет стелы в честь 130-летия города

Жителям Рубцовска предлагают принять участие в интернет-голосовании за цвет новой стелы на въезде в город с северной стороны. Сделать свой выбор можно на сайте «Наш-город-рубцовск.рф». Проголосовать может любой горожанин.

Голосование проводит общественная организация содействия социально-экономическому развитию «Наш город». Именно её активисты вместе с рубцовскими единороссами и руководством предприятий, расположенных на улице Тракторной, воплощают проект установки в Рубцовске новой въездной стелы. Грант на реализацию этой социально значимой инициативы выиграло Рубцовское отделение «Единой России» в федеральном конкурсе местных отделений партии.

«Стела станет визитной карточкой и реальным символом возрождения нашего города. Уже идёт сборка конструктивных элементов стелы. Перед её установкой нужно определиться с цветовой гаммой, которая пришлась бы по душе большинству рубцовчан», — прокомментировал сенатор РФ от Алтайского края Виктор Зобнев, который родился и много лет прожил в Рубцовске.

Какой именно из вариантов выберут горожане, станет известно к 25 августа. Впрочем, вариант, занявший второе место в голосовании, тоже будет реализован — на стеле на въезде в город со стороны Веселоярска.

Сооружение будет подсвечиваться в тёмное время суток, а площадку вокруг стелы по замыслу инициаторов проекта со временем благоустроят.