Рынок соискателя: Барнаул оказался в числе городов, в которых проще всего найти работу

Столица Алтайского края вошла в топ-5 городов России, в которых проще всего найти работу. Эксперты hh.ru выяснили, что в сентябре на одну вакансию приходилось четыре активных резюме — это четвёртое место в рейтинге.

Лидером по простоте трудоустройства стал Красноярск — по данным за сентябрь, на одну вакансию здесь приходится всего 3,6 активного резюме, что характерно для рынка соискателя. Второе место занял Хабаровск (3,7), третье — Иркутск (3,8). В свою очередь, наиболее сложно найти работу в Краснодаре (6,2), Санкт-Петербурге (6,4) и Москве (7,1).

В среднем по России на одну вакансию приходится 4,9 резюме, что говорит об умеренной конкуренции среди соискателей. Как отметила руководитель пресс-службы «hh.ru Сибирь» Лилия Эсауленко, когда на одну вакансию приходится менее пяти резюме, формируется рынок соискателя: вакансий много, а резюме мало, и работодателям довольно непросто находить людей, а вот соискатели, наоборот, имеют значительный выбор.

Отметим, что 13 октября министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что в последние месяцы показатели рынка труда в России демонстрируют стабильность, а роста безработицы в стране нет.

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Общество Уровень безработицы в Алтайском крае упал до рекордного минимума

Напомним, что ранее начальник регионального управления по труду и занятости населения Надежда Капура рассказала, что в сентябре безработица в Алтайском крае находилась на самом низком уровне за последние годы — 1,1%. В регионе не работают 11,7 тысячи человек, что на четыре тысячи меньше, чем в прошлом году.