HeadHunter и «Авито» пойдут под «нож». Зачем Госдума меняет закон о рекламе

Крупные онлайн-сервисы, в числе которых «Авито», «Юла» и HeadHunter, могут прекратить своё существование в ближайшее время. А ещё есть вероятность, что с рекламного рынка исчезнут все мелкие игроки «наружки». Это произойдёт в том случае, если в России появится единый рекламный оператор. Тогда, говорят эксперты, в стране начнётся глобальный передел рекламного рынка в пользу монополиста. В середине июля законопроект в первом чтении приняла Госдума. Если его утвердят окончательно, это поставит крест на всей отрасли и спровоцирует массовую безработицу в рекламной сфере, считают специалисты. Формальная причина всех перемен — борьба с Западом, но на деле специалисты уверены: всё делается в бизнес-интересах конкретных лиц. В частности звучит название компании Russ Outdoor.

Отрицательно к поправкам относятся не только участники рынка, но и ряд профильных ведомств. Как утверждают эксперты, самый главный минус — это монополизация отрасли. В парламенте же полагают, что новый закон необходим для защиты национальных интересов. Подробности — в материале amic.ru.

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Автором спорного законопроекта стал зампредседателя комитета ГД по экономической политике Артём Кирьянов. Он предлагает наделить единого оператора правом определять схему размещения цифровых рекламных конструкций, в том числе на билбордах (не согласовывая это с властями регионов), контролировать содержание социальной рекламы и т.д. Ко всему прочему, оператор сможет арендовать рекламные места без торгов на срок 30 лет, причём не соблюдая даже правила размещения средств наружной рекламы. То есть поправки в ФЗ предполагают, что может быть нарушен другой закон и это потребует дополнительного регулирования. При этом прочие небольшие операторы, оставшиеся на рынке, обязаны участвовать в торгах за право на установку конструкций на срок не более 10 лет. Таким образом закон ставит их в заведомо невыгодную позицию. Также у единого оператора появятся монопольные права на размещение в интернете частных объявлений.

Отметим: поправки в закон не затрагивают объявления физлиц в соцсетях, в том числе в тематических сообществах.

Как полагают эксперты, одними из тех, кто пострадает наиболее сильно от нового закона, станут сервисы объявлений «Юла», HeadHunter и «Авито». Последний входит в группу OLX Group, которая относится к ещё более крупной нидерландской компании Prosus, а та — к южноафриканскому конгломерату Naspers. После появления информации о готовящемся законопроекте иностранные учредители решили выйти из «Авито» и активно ищут покупателя.

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По словам Кирьянова, сейчас 76% рынка частных объявлений в интернете якобы относится к иностранным компаниям, то есть учредители этих юрлиц находятся за границей. Большая часть приходится на всё тот же «Авито» — 41%. Из-за этого, как считает Кирьянов, личные данные пользователей могут попасть в руки недружественных государств. «Наиболее уязвимые секторы в информационной сфере — это наружная реклама на цифровых носителях, на транспорте и электронные доски с объявлениями, где физические лица размещают существенный массив информации, который может быть использован недружественными странами в целях нанесения ущерба РФ и российским юридическим и физическим лицам», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

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Что изменится с появлением единого оператора

Кроме сайтов с объявлениями в интернете (классифайдов), новый единый оператор займётся и экранами рекламных щитов в регионах, то есть всей «наружкой». Плюс ко всему он сможет полностью контролировать весь размещаемый контент и пропускать его по своему усмотрению.

Единого оператора цифровой рекламы (если закон всё-таки примут) определит правительство. Это должно быть российское юрлицо, которое не находится под контролем иностранного государства, является системообразующей организацией в экономике, осуществляет деятельность рекламных агентств, владеет собственными цифровыми рекламными конструкциями. Компания будет обладать эксклюзивным правом размещения рекламы через своё программное обеспечение на всех конструкциях, принадлежащих другим операторам, выигравшим соответствующее право на торгах. Он вправе взимать плату с пользователей площадки. Размер оплаты он определит по своему усмотрению.

Также единый оператор разработает схему размещения рекламы, т. е. установит, какой вид рекламы и где конкретно можно разместить. Схему будут утверждать после согласования с регионами. Согласование с муниципалитетами не предусмотрено.

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Сейчас в России есть только одна организация, которая соответствует всем требованиям, — Russ Outdoor, уточняют «Ведомости». Эта группа считается крупнейшим в стране оператором наружной рекламы. В 2020 году в 50 городах Russ Outdoor принадлежали 26,7 тысячи рекламных поверхностей общей площадью почти 365 тысяч «квадратов». По данным РБК, с лета 2020 года 73,6% Russ Outdoor принадлежит ООО «Стинн», фактические бенефициары которой — братья Леван и Роберт Мирзояны, а также депутат Госдумы от ЕР Бекхан Барахоев. Владельцем оставшихся 26,4% Russ Outdoor является ВТБ, который выступает также кредитором группы.

«Апокалипсис» рекламного рынка в регионах

Большинство участников рынка раскритиковали документ. Эксперты считают, что это грозит уничтожением целой отрасли, нарушением архитектурного облика городов из-за хаотичного размещения рекламы и выдавливанием неугодных игроков.

«В наших кругах правки в федеральный закон «О рекламе» уже назвали «апокалипсисом региональных операторов», — отметил гендиректор медиагруппы «РИМ» Илья Фомин. По его словам, принятие поправок в такой форме может грозить крахом отрасли наружной рекламы в регионах, а это тысячи компаний малого бизнеса и десятки тысяч их сотрудников. Кроме того, местные власти могут лишиться возможности влиять на рынок, а также поступлений от проведения торгов на право размещения рекламных конструкции.

«В городских бюджетах это значимая сумма от общего объёма поступлений. И деньги зачастую направляются на строительство новых объектов и на благоустройство, — подчеркнул Фомин. — Среди игроков регионального рынка просто нет того, кто бы удовлетворял требованиям на роль единого оператора. Законопроект поставит одного из участников рынка выше всех остальных, наделив его привилегиями — от возможности контроля конкурентов до формирования условий работы под себя. А это крайне несправедливо», — указал спикер.

Что думают о новом законе в Алтайском крае?

Гендиректор бийской компании «Дизайн-мастер» Сергей Селезнёв рассказал amic.ru, что законопроект в нынешнем виде в Алтайском крае никто не поддерживает. Это касается не только самих участников рекламного рынка, но и властей. Так, в конце прошлой недели в Барнауле прошёл круглый стол, посвящённый новому законопроекту. Алтайская торгово-промышленная палата, вице-мэр Барнаула Андрей Фёдоров, бизнес-омбудсмен Алтайского края Андрей Осипов, представитель краевого УФАС и все местные ведущие операторы наружной рекламы единогласно высказывались против предлагаемых поправок и поддержали негативный отзыв на законопроект в федеральную ТПП.

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В ближайшее время будет подготовлено обращение в АКЗС. Андрей Осипов сообщил, что ещё 1 августа он разослал копии писем по обращениям на законопроект депутатам Госдумы от Алтайского края, а также руководителям местных партийных отделений. Уполномоченный по защите прав предпринимателей попросил обратить внимание на негативный аспект появления единого оператора — монополиста. Судя по всему, закон ко второму чтению претерпит кардинальные поправки, предполагает Селезнёв. «Мы подготовили поправки, которые помогут спасти от грядущего безобразия. В появлении единого оператора не видим никакой необходимости. Это должен быть ресурс, востребованный рынком, но при этом без участия иностранного капитала», — рассказал спикер. По его словам, в середине недели в Москве запланирован съезд союза рекламистов, где и будут обсуждаться финальные предложения по изменениям в закон.

«Уже есть крайне отрицательный отзыв ФАС и Минтранса, и само правительство не в восторге от этого законопроекта. Что касается Госдумы, то мы надеемся, что она прислушается к мнению участников рынка — не было до сих пор ни одного положительного отзыва, в частности законопроект раскритиковали „Опора России“, „Деловая Россия“, — прокомментировал Селезнёв. — Более того, мы были на заседании фракции ЛДПР, которое провёл Леонид Слуцкий, они были против, как и КПРФ, „Справедливая Россия“ и „Новые люди“. Все голосовали солидарно. Я надеюсь, что пятая партия прислушается к мнению остальных четырёх и общественности».

Столица и провинция отвергли документ

Между тем крупные игроки рекламного бизнеса также не поддерживают инициативу. «Непродуманные инициативы, подобные законопроекту о едином операторе досок объявлений, могут в одночасье привести к разрушению целой интернет-отрасли. Совершенно непонятно, какова необходимость в таком поспешном и радикальном регулировании индустрии, когда перед ней стоят задачи сохранения рабочих мест, развития сервисов для населения и удержания IT-талантов», — цитирует пресс-службу «Авито» РБК.

Ранее ФАС раскритиковала законопроект о создании единого оператора на рынке цифровой рекламы, указав на то, что его принятие приведёт к ухудшению положения всех участников рынка. Кроме того, антимонопольная служба попросила перенести срок внесения поправок ещё на месяц — до 5 сентября. Законопроект уже «забраковали» мэрия Москвы и правительство Санкт-Петербурга. Присоединилось к ним и правительство Новосибирской области. Оно уже подготовило отрицательный отзыв и заявило, что в данной редакции не поддерживает поправки. Судя по всему, перед вторым чтением предстоят жаркие баталии, а общественное обсуждение проекта может получиться максимально широким. На выходе же это будет совсем другой документ по сравнению с тем, который Госдума одобрила в первом чтении в середине июля.