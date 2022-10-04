Шойгу рассказал, сколько человек прибыли в ряды армии с начала частичной мобилизации
По его словам, мобилизованные поедут в зону проведения СВО вместе с задействованными там подразделениями
Глава Минобороны Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания рассказал о том, сколько человек уже прибыли в ряды российской армии после начала частичной мобилизации. По словам министра, на данный момент Вооружённые силы России пополнили уже более 200 тысяч человек.
Он также пояснил, что мобилизованные будут отправляться в зону проведения СВО вместе с задействованными там подразделениями после прохождения боевого слаживания.
Обучение мобилизованные проходят на восьми полигонах и в шести учебных центрах.
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