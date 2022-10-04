Шойгу рассказал, сколько человек прибыли в ряды армии с начала частичной мобилизации

Глава Минобороны Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания рассказал о том, сколько человек уже прибыли в ряды российской армии после начала частичной мобилизации. По словам министра, на данный момент Вооружённые силы России пополнили уже более 200 тысяч человек.

Он также пояснил, что мобилизованные будут отправляться в зону проведения СВО вместе с задействованными там подразделениями после прохождения боевого слаживания.

Обучение мобилизованные проходят на восьми полигонах и в шести учебных центрах.

Ранее сообщалось, что уроженец Камня-на-Оби Роман Бердников возглавил Западный военный округ.

О том, что известно о генерал-лейтенанте Бердникове, — в материале amic.ru.