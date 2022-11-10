Сибирский долгожитель назвал пять правил, которые помогут дожить до 100 лет

101-летий житель Новосибирска раскрыл секреты долгой жизни. С ветераном пообщалась корреспондент «КП-Новосибирск».

«Михаил Сафронов родился ещё до создания Советского Союза в селе Жуланка Новосибирской области, прошёл Великую Отечественную войну, получил два осколочных ранения. Среди наград — медаль „За отвагу“, орден Александра Невского и орден Богдана Хмельницкого III степени», — отмечает издание.

Первое правило Михаила Александровича — никаких вредных привычек. Максимум — стопка по праздникам.

Далее по списку — любовь к семье. У ветерана три дочери, средняя рассказала, что отец всегда был предан семье и эти сильные чувства наверняка давали ему много сил.

«Он нас всех очень любит и заботился всегда как мог. Наверняка люди, у которых большие семьи и сильные родственные связи, живут дольше», — отметила женщина.

Третий совет — не перегружать себя работой и отдыхать после выхода на пенсию. «Я никогда не перегружал себя, всё делал в меру своих возможностей», — подчеркнул сибиряк.

Также важно заниматься планированием своей жизни. К примеру, на 100-летний юбилей Михаил Александрович запланировал 101-летие. Потому что человек, который рисует в голове и на бумаге планы, имеет больше стремления их осуществить.

Пятое важно правило — всегда и в любом возрасте тренировать память, чтобы прожить старость в ясном уме.

«Иной раз лежишь на койке и начинаешь вспоминать, что было раньше. Что-то яркое вспомню и рассказываю. Например, вот историю вспомнил, когда работал в колхозе, лошадей гонял. Сел на молодую и поехал. Держусь за её гриву, а она это поняла. Как резко остановилась, и как я полетел с неё! Благо все обошлось», — поделился воспоминанием Михаил Александрович.