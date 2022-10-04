Сибиряка не пустили на самолет в Турцию из-за «мобилизации в 56 лет»

Житель Новосибирска не смог улететь в Турцию из-за того, что таможенники сослались на запрет выезда от военкомата, в итоге на отдых отправились только супруга и дочь, пишет «КП-Новосибирск».

Путёвки за 302 тысячи рублей семья купила 15 сентября — до объявления частичной мобилизации. Вылет из Новосибирска был запланирован на 29 сентября — в день 56-летия мужчины. В аэропорту Толмачёво его не пустили в самолёт, потребовав справку из военкомата, что он не подлежит мобилизации.

«Мой отец — не военный. Он окончил в 1988 году сельскохозяйственный институт. В боевых действиях не участвовал, в армии не служил и по возрасту уже не подходит под частичную мобилизацию», — отметила дочь сибиряка.

Мужчина сразу же позвонил в военкомат, а там сообщили, что к нему нет никаких вопросов — он не мобилизован и может лететь куда хочет. Но в итоге день рождения мужчина встретил один в Новосибирске. Сейчас семья пытается вернуть деньги за его сорвавшуюся поездку.

Как разъяснил адвокат Юрий Заковряшин, деньги за билет и гостиницу вернуть можно, но для этого придётся идти в суд, чтобы попытаться признать незаконными действия конкретного должностного лица по невыпуску мужчины за границу.

Примечательно, что некоторые авиаперевозчики могут вернуть деньги за билет, но только тем, кого призвали. Если же человека не выпустили за границу, но и не мобилизовали, то абсолютно не ясно, как действовать в таких случаях.

Стоит отметить, что «неразбериха по теме» есть и среди представителей власти и ведомств. Так, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что всем состоящим на воинском учёте нельзя выезжать из России. Через несколько часов Минобороны РФ опровергло эти слова и указало, что при частичной мобилизации выезжать можно.