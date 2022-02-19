Сколько беженцев прибыло в Россию из ДНР и ЛНР и как власти помогают им?

18 февраля глава самопровозглашённой Донецкой Народной Республики Денис Пушилин объявил эвакуацию населения в Россию. Он рассказал, что по договорённости с российскими властями в Ростовской области выделили место для населения ДНР и ЛНР, а на пограничных пунктах пропуска созданы условия для быстрого перехода. Эвакуацию он объяснил грядущей атакой украинских войск. Разбираемся, сколько людей отправились в Россию и как российские власти планируют им помогать.

Как много людей приехало в Россию?

Как сообщает Readovka, в Россию приехало уже более 30 тысяч человек из Донбасса. Из самопровозглашённой ДНР эвакуированы 6,5 тыс. человек, из ЛНР — 25 тыс. Mash сообщает о 30 поездах, которые должны прибыть из Донбасса за 19 февраля.

Глава МЧС ЛНР Евгений Кацавалов заявил, что республику самостоятельно покинули 25 тыс. человек, организованной колонной из ЛНР уедут ещё порядка 10 тыс. человек. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в пунктах временного размещения на утро субботы находятся 1692 человека из Донбасса, из них 737 детей.

Депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий заявил, что на границе с Ростовской областью к полудню ожидают прибытия 25 тыс. жителей, эвакуированных из ЛНР. По его словам, которые передаёт ТАСС, на автомобильных КПП скопилась очередь из 400-500 машин.

Первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов рассказал, что власти запросят помощь РЖД для эвакуации жителей Донбасса, если из-за ухудшения ситуации в зоне конфликта беженцев станет больше.

Как будут помогать беженцам?

Уже 18 февраля Владимир Путин поручил выплатить по 10 тыс. рублей каждому прибывающему из Донбасса в Ростовскую область. Из федерального бюджета в Ростовскую область направили 5 млрд рублей для оказания помощи беженцам. Как рассказал Водолацкий, выдача единовременной помощи начнётся в ближайшее время. Он заверил, что проблем с организацией выдачи денег нет.

Для психологической помощи эвакуированным привлекают психологов МЧС по Ростовской области. В регион направлена рабочая группа МЧС во главе с врио министра Александром Чуприяном для организации приёма граждан ДНР и ЛНР. Чуприян поставил задачу обеспечить пункты пропуска местами обогрева и необходимой медпомощью.

Также для работы в Ростовскую область вылетела Глава Роспотребнадзора Анна Попова и специалисты Минздрава, сообщает региональный главк МЧС. Попова объявила, что беженцев будут тестировать на ковид в местах проживания, а не на границе, для этого в Ростовскую область поступило более 2 млн экспресс-тестов.

Волонтёры Общероссийского народного фронта, Всероссийского студенческого корпуса спасателей, Российского Красного Креста и других добровольческих объединений формируют штаб «Мы вместе». Он будет поддерживать прибывших жителей ДНР и ЛНР предметами первой необходимости и продуктами, а также оказывать психологическую помощь.