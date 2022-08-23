Следственный комитет РФ заявил, что убийцу Дарьи Дугиной объявят в розыск

Следственный комитет РФ сообщил, что предполагаемая убийца журналистки Дарьи Дугиной будет объявлена в розыск. Как сообщает «Интерфакс», сейчас в квартире и гараже, которые арендовала гражданка Украины Наталья Вовк, проводится обыск.

«В рамках уголовного дела назначены необходимые экспертизы. Вывод о мощности приведённого в действие взрывного устройства будет сделан по результатам взрывотехнической судебной экспертизы», — заявили в ведомстве.

В СК добавили, что допрошены родственники потерпевшей, персонал и участники фестиваля «Традиция», свидетели произошедшего, изучаются видеозаписи с камер наружного наблюдения.

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Политика ООН призвал продолжать расследование убийства Дарьи Дугиной

Напомним, 20 августа около 21:00 в Одинцовском городском округе в районе посёлка Большие Вяземы взорвался автомобиль, в котором находилась дочь российского общественного деятеля Александра Дугина, Дарья. Журналистка погибла на месте, а её отец, ехавший рядом в другом автомобиле, оказался в больнице.

22 августа ФСБ сообщила, что раскрыла убийство Дугиной. Правоохранители выяснили, что убийство Дарьи подготовили украинские спецслужбы, исполнительница — гражданка Украины Наталья Вовк 1979 года рождения.