Соцсети: «Мария-Ра» лишила пенсионеров скидок на популярные продукты

Жительница Барнаула обратила внимание на объявление в одном из местных супермаркетов сети «Мария-Ра», в котором сказано, что с 28 марта пенсионеры лишаются скидки на востребованные в последнее время продукты.

Фотография с соответствующим объявлением опубликована в Telegram-канале «Чёрное и Белое Барнаул».

«С 28 марта скидка пенсионерам не распространяется на следующие продукты: растительное масло, яйцо, соль, сахар», — говорится на листке, прикреплённом у кассы.

По какому именно адресу сети было замечено это объявление, не уточняется.

В конце прошлой недели жительница Барнаула пожаловалась на высокие цены на лук и сахар в «Марии-Ра». Женщина рассказала, что буквально за день цена на овощ выросла с 37 до 57,2 руб. за килограмм, а сахар подорожал до 89,9 руб.

Отметим, что в последнее время купить сахарный песок в «Марии-Ра» непросто. Почти во всех магазинах торговой сети в конце прошлой недели на полках оставался только рафинад. Аналогичная ситуация наблюдается также в «Ярче», «Магните» и «Пятёрочке».