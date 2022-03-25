C полок магазинов «Мария Ра» в Барнауле пропал рассыпчатый сахар

Несмотря на заявления алтайского УФАС об отсутствии дефицита, с полок магазинов в Алтайском крае пропал рассыпчатый сахар. Корреспондент amic.ru прошел по торговым точкам и посмотрел, как обстоят дела с одним из самых популярных товаров в последнее время.

Почти во всех магазинах торговой сети «Мария Ра» на полках остался только сахар-рафинад. Рассыпчатого сахара покупатели найти не могут. Кроме того, люди просят проверить сеть из-за резкого роста цен на продукты.

Аналогичная ситуация наблюдается и в других крупных сетях. В магазинах «Ярче», «Магнит» и «Пятерочка».

Председатель комитета АКЗС по аграрной политике Сергей Серов ранее заявлял, что дефицита сахара в регионе не будет, поскольку производство позволяет полностью обеспечить жителей края этим продуктом. Надзорные органы никаких нарушений во время проверки торговых сетей также не нашли.

В то же время полки с рассыпчатым сахаром в торговых сетях остаются пустыми.

Воронежской области в отношении некоторых торговых сетей уже завели антимонопольное дело. Прокуратура выяснила, что на складах сахар есть, но вовремя до магазинов он не доходит, что провоцирует ажиотажный спрос.