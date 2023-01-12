Стало известно, сколько купелей появится на Крещение в Барнауле и в Алтайском крае в 2023 году

МЧС уже проверило барнаульские купели и признало их безопасными

12 января 2023, 15:40, ИА Амител

Прорубь в Барнауле / Фото: amic.ru

В Алтайском крае официальных мест для крещенских купаний будет не меньше, чем в прошлом году. В столице региона в 2023 году купели оборудуют в районе набережной Оби и на озере возле Борзовой Заимки. Основные мероприятия на Крещение, 19 января, в Барнауле пройдут в крещенском городке, который возводится на Оби. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Лёд выдержит?

В МЧС пояснили, что сейчас на Оби подготовлена площадка для городка, туда завозится лёд. Специалисты провели пробы воды на соответствие санитарным нормам и замерили толщину льда. Купели признаны безопасными.

"В настоящее время толщина ледового покрытия составляет 55 см, что является безопасным для нахождения на нём людей. Предусмотрены места для стоянки спецавтомобилей и личного транспорта населения", — сообщает пресс-служба МЧС.

Сколько купелей будет в Алтайском крае?

В этом году в Алтайском крае планируется организовать не менее 39 купелей на открытых водоёмах, отметил главный государственный инспектор по маломерным судам Алтайского края Андрей Субочев. Сейчас органы местного самоуправления подают в МЧС информацию о них, общий список МЧС сформирует к 16 января, сказал Субочев. Где-то купели решили не организовывать. Например, Рубцовск отказался сооружать купель из-за неоднородной и рыхлой структуры льда.

Насколько безопасными будут купели?

Пресс-служба МЧС пишет, что безопасность на купелях обеспечат несколько служб и ведомств. На объектах будут дежурить сотрудники МЧС, полиции, Росгвардии, скорой помощи и местных органов власти.

Все места купания будут оборудованы по правилам техники безопасности, в соответствии с погодой, состоянием льда, его толщиной и грузоподъёмностью, отмечают в министерстве.

"Официальные купели на реках оснащаются деревянным коробом для исключения случаев ухода человека под лёд и имеют спуск к воде, оборудованный поручнями. В тёмное время суток подходы к купели будут освещены", — подчеркнули в МЧС.

Какая погода будет на Крещение?

Алтайское МЧС пишет, что, по данным Гидрометцентра, температура воздуха с 18 по 20 января днём будет составлять -13...-18 градусов, а ночью -20...-25 градусов, осадков не ожидается.

Напомним, что ранее amic.ru писал о том, в каких купелях нельзя купаться на Крещение и какие правила безопасности на водоёмах нужно соблюдать, чтобы праздник не обернулся простудой или трагедией. Прочитать материал можно здесь.