Стало известно, какие болезни чаще всего выявляют в Алтайском крае в 2022 году

Самыми распространёнными заболеваниями в Алтайском крае в текущем году остаются болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ. На их долю приходится более 50% от общего количества выявленных недугов. Об этом 31 мая в ходе интернет-форума на сайте правительства региона рассказал министр здравоохранения Дмитрий Попов.

Всего с начала года было выявлено 7035 случаев болезни эндокринной системы. При этом впервые обнаружили 403 случая сахарного диабета. На втором месте по распространению в крае стали болезни системы кровообращения — 2821 случай, или 20,8%. Замыкают тройку болезни органов дыхания — 742 случая (5,5%). Почти так же часто встречаются болезни органов пищеварения (695 случаев).

Согласно данным, которые привёл министр здравоохранения региона, удельный вес злокачественных новообразований в структуре впервые выявленных заболеваний составляет 0,7%. Впервые выявлено в рамках диспансеризации 95 таких случаев.

Новости

Общество Дмитрий Попов рассказал, почему в Алтайском крае стало больше пациентов с онкозаболеваниями

По мнению Дмитрия Попова, профилактика заболеваний и регулярная диспансеризация позволяет выявить заболевание в его зачатке и не позволить в дальнейшем развиваться. По итогам 2021 года диспансеризацию и профосмотры в Алтайском крае прошли 328,5 тысячи человек среди взрослого населения. В результате впервые было выявлено почти 14 тысяч случаев заболеваний, из них на диспансерное наблюдение были взяты более 5 тысяч человек.

Отдельно, как отметил министр, проводится углубленная диспансеризация жителей, которые переболели коронавирусом. В настоящий момент уже осмотрено 25 тысяч пациентов. «Сейчас перед нами стоит задача осмотреть до конца июня 100% пациентов, которые состоят на диспансерном наблюдении, а таких жителей у нас 1,2 млн человек. Это люди с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом, онкологией», — сообщил Попов.