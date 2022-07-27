Священник рассказал, что будет с макетами планет возле здания бывшего планетария в Барнауле

26 июля у здания Крестовоздвиженского храма, где с 1950 по 2019 год размещался Барнаульский планетарий, начали сносить пристроенные в годы советской власти колонны. Редакция amic.ru выяснила у настоятеля храма отца Михаила Беня, что будет с макетами планет Солнечной системы, что стоят на постаментах.

Священник пояснил, что планеты придётся снести. Объект является памятником архитектуры, его ремонт проводится в соответствии с утверждённым властями проектом реконструкции, то есть оно должно стать таким же, каким было построено в 1909 году (там даже не будет расписан купол, так как в старину в храме не было росписи — только иконостас). А стоящие во дворе макеты планет к церкви не имеют никакого отношения, поэтому их демонтируют, так же, как и пристроенные колонны.

Сейчас эти макеты выкрашены в синий цвет, но такими они были не всегда, а лишь в постсоветское время. Ещё в начале 90-х планеты были окрашены в те цвета, которыми было принято их показывать в научно-популярной литературе: чёрный, красный и т.д.

Почему здание передали Русской православной церкви

Ретроснимки барнаульского планетария / Фото: соцсети

В конце 2010 года, ещё во время президентства Дмитрия Медведева, в России вступил в силу закон № 327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности».

Этот закон обязывает местные власти возвращать религиозным организациям имущество, которое принадлежало им в прошлом. Но объекты передаются верующим только тогда, когда местные власти находят для организаций, владеющих этими помещениями, новые места.

Таким образом, только после того как для Барнаульского планетария освободилось бывшее здание кинотеатра «Родина», Алтайской митрополии передали Крестовоздвиженский храм в парке «Изумрудный». Это случилось в 2019 году. Однако съехать на новое место планетарий смог позже — в бывшей «Родине» он открылся после ремонта и переноса оборудования лишь в начале 2022 года. До этого представители РПЦ ждали и не занимались реконструкцией храма.

Точно так же, например, католической общине было передано здание на проспекте Ленина возле АлтГТУ, которое долгое время занимала аптека, а до революции был костёл. Аптеке нашли новое место.

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Что известно о Крестовоздвиженской церкви

Храм Во имя Воздвижения Честного Животворящего Креста Господня был построен в Барнауле в 1909 году при Крестовоздвиженском загородном кладбище (в то время территория парка «Изумрудный» была окраиной Барнаула, тут проходил Московский тракт).

Решение о возведении храма за семь лет до его открытия приняла Барнаульская дума и назначила попечителем гласного думы Василия Сухова, известного алтайского купца и благотворителя. Церковь строили на пожертвования горожан.

Судя по описанию в клировой ведомости от 1910 года, церковь «зданием каменная, в одной связи с такою же колокольнею, крепка, покрыта железом». Имеющееся ныне строение утратило в советское время колокольню.

В 1920 году из кладбищенской церковь стала приходской. А в 1932-м её закрыли и передали под избу-читальню районной библиотеки. В том же году было решено закрыть само кладбище, при котором был построен храм, а на месте старых могил разбить сад культуры и отдыха имени Ударников, ставший позже парком, который сменил несколько названий, сейчас он называется «Изумрудный».

В 1950 году со здания убрали главу и барабан над куполом. Тогда же сюда переехал планетарий.

В 1960-м к южному фасаду бывшей церкви пристроили колоннаду, которая простояла до 26 июля 2022 года.

РПЦ начала просить о возвращении здания храма после распада СССР, возле него проводились молебны. Но вернуть его удалось только к 110-летию постройки.

Кстати, в Барнауле в начале ХХ века в районе современной улицы Мамонтова появился ещё один Крестовоздвиженский храм — старообрядческий. Его возводили по проекту знаменитого алтайского архитектора Носовича. Но теперь это здание утеряно.