Такой день. Перекрытия трасс из-за метелей и срок для барнаульца, избившего инвалида

О главных событиях Алтайского края за 13 января

14 января 2023, 00:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com

13 января в Алтайском крае уже ограничивали движение на ряде дорог из-за недостаточной видимости — в регионе бушует метель, установилась сильная гололедица, местами образуются снежные заносы. Сначала запреты коснулись автодорог от Барнаула до Заринска, Алейска и Павловска, а позднее — на трассах от Змеиногорска до Рубцовска и от Курьи до Казахстана.

Во время метели на трассе Барнаул – Павловск произошло массовое ДТП, в котором пострадали четыре автомобиля.

Суд признал виновным жителя Барнаула, который избил инвалида возле ТЦ "Первомайский". Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, его осудили по ч. 2 ст. 119 УК РФ ("Угроза убийством и причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы, совершённая в отношении лица в связи с выполнением данным лицом общественного долга"), назначив ему наказание в виде одного года лишения свободы условно. Кроме того, он получил наказание по административным статьям за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и побои.