Такой день. Салюты три раза в год и пожар, который уничтожил почти все село
Главные события в Алтайском крае 3 мая
В Барнауле три раза в год будут запускать масштабные салюты. Это стало возможным после получения Барнаулом статуса «Город трудовой доблести». Устраивать фейерверки будут в День города, День Победы и на 1 мая.
Село Песчаное в Смоленском районе почти полностью сгорело из-за природного пожара. В комментариях пользователи рассказали о том, что посёлок был почти заброшенным, а улицы его давно поросли бурьяном. Комментаторы предположили, что рано или поздно пожар должен был произойти.
По словам местных жителей, огонь разрушил 11 домов, и теперь посёлок совсем перестанет существовать.
Почти половина жителей Алтайского края заявили о желании уехать из региона. Перебраться в другой регион хотят 45% респондентов. 51% из них готовы к смене места жительства ради более высокой зарплаты.
50% из числа опрошенных хотели бы переехать в регион с более комфортной городской средой, низким уровнем преступности, а также развитой транспортной инфраструктурой и качественной работой коммунальщиков.
Третьим по популярности поводом для переезда стало желание жить в регионе с более комфортными погодными условиями и экологией.