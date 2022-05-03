Такой день. Салюты три раза в год и пожар, который уничтожил почти все село

В Барнауле три раза в год будут запускать масштабные салюты. Это стало возможным после получения Барнаулом статуса «Город трудовой доблести». Устраивать фейерверки будут в День города, День Победы и на 1 мая.

Новости

Общество Жительница Камня-на-Оби пожаловалась на то, что могилу ее сына забросали мусором

Село Песчаное в Смоленском районе почти полностью сгорело из-за природного пожара. В комментариях пользователи рассказали о том, что посёлок был почти заброшенным, а улицы его давно поросли бурьяном. Комментаторы предположили, что рано или поздно пожар должен был произойти.

По словам местных жителей, огонь разрушил 11 домов, и теперь посёлок совсем перестанет существовать.

Новости

Общество Где нашлась украинская бабушка с советским флагом, которую соцсети «эвакуировали» в Барнаул

Почти половина жителей Алтайского края заявили о желании уехать из региона. Перебраться в другой регион хотят 45% респондентов. 51% из них готовы к смене места жительства ради более высокой зарплаты.

50% из числа опрошенных хотели бы переехать в регион с более комфортной городской средой, низким уровнем преступности, а также развитой транспортной инфраструктурой и качественной работой коммунальщиков.

Третьим по популярности поводом для переезда стало желание жить в регионе с более комфортными погодными условиями и экологией.

Новости

Общество В барнаульском аэропорту почти на 12 часов задержали вылет самолета в Сочи

Новости

Общество Павловский тракт в Родительский день сковала огромная пробка