Такой день. Уголовное дело из-за денег клиентов «Жилфонда» и окончание запланированных работ по благоустройству барнаульского парка

О главных событиях Алтайского края за 26 декабря

27 декабря 2022, 00:16, ИА Амител

Фото: unsplash.com

По факту присвоения агентством «Жилфонд» в Барнауле денежных средств возбуждено уголовное дело. Как сообщили amic.ru в пресс-службе ГК МВД по Алтайскому краю, в отдел полиции по Индустриальному району поступило два заявления от граждан. В одном случае сумма ущерба свыше трех миллионов рублей, в другом — более пяти. По аналогичным фактам в УМВД России по городу Барнаулу поступило еще девять заявлений. По ним проводятся проверки, ущерб устанавливается.

Отметим, что сам «Жилфонд» открыл «горячую линию» для барнаульцев, которые на время сделок хранили свои средства в компании. Напомним, что 19 декабря алтайский региональный директор этого агентства недвижимости Людмила Авдюхина исчезла вместе с дочерью и супругом, который занимает в «Жилфонде» должность руководителя отдела продаж. Коллеги женщины подозревают, что она могла присвоить средства клиентов.

Общая сумма ущерба и количество пострадавших уточняются, пояснили amic.ru в новосибирском филиале «Жилфонда».

Жалобы на работу общественного транспорта в Барнауле сыплются как из рога изобилия. Люди массово сообщают, что в час пик они вынуждены мёрзнуть по 20-30 минут на остановке, ожидая нужный автобус. А когда он подходит, в него уже практически невозможно втиснуться. Решить проблему, по мнению жителей и экспертов, можно за счёт увеличения количества транспорта на маршрутах. Перевозчики говорят, что им бы выпустить тот, что положен по контракту, но посадить за баранку некого. У каждого из предприятий сейчас ощущается острая нехватка кадров. С общественным транспортом всё очень плохо, а дальше будет ещё хуже, отрасль просто умирает. Почему — разбирался amic.ru.

В парке «Изумрудный» завершены все работы по благоустройству, которые были запланированы на этот год. Подрядчику удалось восстановление пруда, на котором также был восоздан мост с беседкой, а для удобства посетителей в темное время суток пруд и прилегающая территория, вымощенная плиточным покрытием, хорошо освещена.