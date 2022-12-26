«Жилфонд» открыл «горячую линию» для барнаульцев, которые лишились своих денег

В полицию передали материалы и документы, которые могут помочь в проведении расследования

26 декабря 2022, 13:41, Ирина Киселева

Фото: скриншот с сайта 2gis.ru

«Жилфонд» открыл «горячую линию» для барнаульцев, которые на период сделок хранили в компании свои деньги. Как ранее сообщал amic.ru, 19 декабря алтайский региональный директор этого агентства недвижимости Людмила Авдюхина исчезла вместе с дочерью и супругом, который занимает в «Жилфонде» должность руководителя отдела продаж. Коллеги женщины подозревают, что она могла присвоить средства клиентов. Общая сумма ущерба и количество пострадавших уточняются, пояснили amic.ru в новосибирском филиале «Жилфонда».

«Мы будем запрашивать конкретную информацию о том, кто работал с человеком, подтверждающие фотографии документов, адрес объекта. Нам нужно будет убедиться, что клиент действительно работал с „Жилфондом“ и пострадал. Далее проблема будет решаться в рабочем порядке», — уточнили корреспонденту amic.ru на «горячей линии».

В офисе агентстве сейчас также ведут прием заявлений от пострадавших. На 12.00 понедельника их поступило четыре.

В новосибирском филиале подтвердили, что местоположение Авдюхиной до сих пор неизвестно, на связь она не выходит. Другая имеющаяся на данный момент информация в интересах следствия не разглашается.

«В связи с произошедшим проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Сотрудники правоохранительных органов провели осмотр помещений ООО «Жилфонд Барнаул». Представителями общества в полицию переданы материалы и документы, которые могут помочь в проведении расследования.

Телефон «горячей линии»: 8 (965) 990-70-85.