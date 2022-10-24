«Тебя несёт». Телеведущий Красовский ответил Симоньян после увольнения с RT

Уволенный с телеканала RT ведущий Антон Красовский в своём Telegram-канале объяснил скандальные слова, произнесённые в эфире.

Напомним, Красовский во время интервью с писателем Сергеем Лукьяненко призвал топить и сжигать украинских детей, которые не поддерживают Россию. После этого главред телеканала Маргарита Симоньян назвала слова ведущего «дикими и омерзительными» и сообщила, что он больше не работает на RT.

Через несколько часов после заявления Симоньян телеведущий попросил прощения за свои слова и объяснил всё импульсивностью.

«Слушайте, мне по-настоящему неловко, что я как-то не увидел этой границы. Про детей. Ну бывает так: сидишь в эфире, тебя несёт. И ты не можешь остановиться. Я прошу прощения у всех, кто обалдел от этого. Прошу прощения у Маргариты, у всех, для кого это показалось диким, немыслимым и непреодолимым. Надеюсь, вы меня простите», — написал Красовский.