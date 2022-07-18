Только два учителя в Алтайском крае пока согласились поехать в командировку в ЛДНР

По одному педагогу из двух районов Алтайского края согласились поехать в командировку в ЛНР и ДНР. Такие данные сообщили amic.ru в региональном минобре, отметив, что это цифры на 11 июля 2022 года. Алтайский минобр уже получил официальные представление на их командирование. Из каких конкретно сел края учителя поедут на Донбасс, в ведомстве не сообщили. Однако amic.ru известно, что предложением интересовался один из педагогов Каменского района.

Куда на Донбасс поедут учителя Алтайского края и что они будут делать?

В ведомстве подтвердили, что Министерство просвещения России попросило командировать алтайских педагогов на Донбасс для подготовки образовательных организаций ЛДНР к новому учебному году.

Педработникам и административно-управленческому персоналу предлагают поехать туда либо на июль-август — помочь в подготовке школ, либо на длительный период с 1 сентября.

В минобре сообщили, что алтайские учителя поедут работать в «подшефную» территорию края, а именно в Славяносербский район ЛНР. При этом в ведомстве amic.ru сообщили, что потребность района в учителях-предметниках пока не определена.



Напомним, губернатор края Виктор Томенко и глава районной администрации Сергей Крамаренко подписали соглашение о сотрудничестве 22 июня 2022 года. Тогда сообщалось, что Алтайский край будет оказывать району ЛНР сотрудничество в восстановлении и развитии коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.

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Что касается вопроса о дефиците кадров в школах Алтайского края, в ведомстве отметили, что «комплектование образовательных организаций и распределение нагрузки к началу 2022/23 учебного года ведется в штатном режиме».

Почему учителя собираются ехать в ЛНР?

В начале июля 2022 года в школы Алтайского края пришло письмо от министерства образования и науки региона с просьбой предоставить информацию об учителях и административно-управленческом персонале, желающем отправиться в командировку в ЛНР и ДНР. Документ оказался в распоряжении amic.ru. В документе отмечалось, что при командировании за учителем сохранится основное место работы. Прием заявок должен завершиться 26 июля.

Командировки на Донбасс — дело исключительно добровольное, это подтвердили amic.ru в школах региона.

Отметим, что по постановлению правительства от 17 июня 2022 года, в командировках в ЛНР и ДНР средняя зарплата выплачивается в двойном размере, возмещаются траты на жилье в сумме до 7,2 тысячи рублей. Кроме того, командированным выдаются суточные — 8,4 тысячи рублей.

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