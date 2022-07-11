Что в алтайских школах думают о предложении учителям отправиться на Донбасс
Ехать на Донбасс соглашаются единицы учителей. Директорам школ некем заменить специалистов, если они уедут
Среди алтайских учителей пока немного желающих поехать в командировку на Донбасс, несмотря на хорошую зарплату и суточные. А директора школ признаются: на Алтае и так не хватает педагогов и заменить их в случае отъезда будет некем.
Amic.ru спросил у преподавателей и их начальства, что они думают о появившемся на прошлой неделе предложении отправиться учить детей в ЛНР и ДНР. Педагоги поговорили с нашей редакцией на условиях анонимности.
«Учителей не хватает»
Как рассказала преподаватель одной из барнаульских школ, в их учреждении предложение поехать на Донбасс энтузиазма не вызвало. Молодые учителя боятся отправляться туда, где идет специальная военная операция. А педагоги в возрасте не могут оставить своих детей, отмечает учительница. Многие опасаются, что их будут просить задержаться в ДНР или ЛНР, говорит другой преподаватель.
Кто-то мог бы погнаться за деньгами, однако в документе, который алтайский Минобр отправлял в школы, про выплаты написано ничего не было. Поэтому многие учителя даже не знают, что поездка может принести деньги, признается один из барнаульских педагогов. Для этого нужно самому искать информацию в интернете, что большинство преподавателей делать не будет, считает он.
Директорам идея отправить педработников школ на Донбасс тоже не очень нравится, отмечают учителя. Дело в дефиците кадров.
«У нас нет сейчас такого изобилия учителей, чтобы очередь стояла. Если из начальной школы кто-то уехал, то еще как-то можно найти человека, молодые девчонки идут на начальные классы. А вот на старшие классы трудно кого-то найти, учителей не хватает в принципе. Директор не будет заинтересован в том, чтобы кого-то отправлять на Донбасс», — объяснил учитель.
По словам педагога, замену уехавшим будет трудно найти потому, что вряд ли кто-то пойдет работать в школу, зная, что через месяц или через полгода уехавший вернется, а его уволят. Ведь временная работа мало кому нужна.
Директор одной из барнаульских школ говорит о том же. Он признается, что сейчас в алтайских школах существует дефицит учителей. Директор не представляет, как можно отправить педагогов от Алтайского края на Донбасс, ведь в таком случае работать здесь будет просто некому.
Школьники. Фото: amic.ru
По желанию
Педагоги сами решают, ехать им на Донбасс или нет, их никто не заставляет, подчеркивают все учителя, которым отправляли письмо. Как сообщили amic.ru сразу в нескольких школах города, никакой разнарядки и требований от школ нет. Едет только тот, кто хочет.
Так, в Гимназии № 42, например, никто отправляться на Донбасс не захотел. Там пояснили, что руководство школы только отправило письмо педагогам, и больше от них ничего не требовалось. Если бы учителя пожелали поехать в командировку, с ними бы региональный Минобр связался отдельно, рассказали в гимназии.
В школе № 117 ситуация та же. Один из учителей рассказал amic.ru, что в их коллективе никто не захотел отправиться на Донбасс, предложение все проигнорировали. И кроме официального письма Минобра никаких документов им больше не присылали.
В некоторые школы Барнаула, например, в лицей № 101 и в гимназию № 40 письмо не приходило вовсе. Там работники предполагают, что запрос еще только должны послать в их школы.
В Алтайский педуниверситет письмо о наборе учителей тоже не приходило, сообщили в пресс-службе вуза. Так что среди алтайских студентов специалистов пока не ищут.
В районах интересуются командировкой единицы. Например, в Каменском районе поездка на Донбасс привлекла одну женщину. Она может уехать туда на июль и август, чтобы помочь подготовить школу к учебному году, но не на длительный срок, пояснили в районной администрации.
Откуда и зачем учителя едут на Донбасс
Напомним, что на Донбасс предложили отправиться учителям из разных регионов России. Как писала «Российская газета», в Новосибирской области группа добровольцев сформировалась уже в июне. О планах отправить учителей на Донбасс говорили в правительствах Ямала, Приморья, Бурятии, Дагестана и других регионах страны.
В Барнауле учителей для отправки на Донбасс начали набирать в начале июля. Как писал amic.ru, в школы пришло письмо, датированное от 6 июля. В нем Министерство образования и науки Алтайского края попросило учебные заведения предоставить информацию об учителях и административно-управленческом персонале, которые хотят поехать в ЛНР и ДНР в июле-августе 2022 года, чтобы помочь подготовить школы к учебному году.
Также формируется список тех, кто готов работать длительный период с 1 сентября 2022 года. При этом за сотрудниками обещают сохранить основное место работы. Прием заявок от барнаульских учителей завершится 26 июля.
Сколько обещают платить за командировку на Донбасс
Сейчас по постановлению правительства от 17 июня 2022 года средняя зарплата командированным в ЛНР и ДНР сотрудникам выплачивается в двойном размере. Расходы на жилье оплачиваются в сумме до 7,2 тысячи рублей. Также им выдается 8,4 тысячи рублей суточных. Тем самым, только за один август учитель может получить около 300 тыс. руб.
В Министерстве просвещения России рассказывали изданию РБК, что ведомство помогает республикам «по широкому набору образовательных нужд», чтобы системы образования в ЛНР и ДНР «могла функционировать». Кстати, уже с 1 сентября школы Донбасса могут перейти на российские образовательные стандарты, писала «Российская газета».