Что в алтайских школах думают о предложении учителям отправиться на Донбасс

Среди алтайских учителей пока немного желающих поехать в командировку на Донбасс, несмотря на хорошую зарплату и суточные. А директора школ признаются: на Алтае и так не хватает педагогов и заменить их в случае отъезда будет некем.

Amic.ru спросил у преподавателей и их начальства, что они думают о появившемся на прошлой неделе предложении отправиться учить детей в ЛНР и ДНР. Педагоги поговорили с нашей редакцией на условиях анонимности.

«Учителей не хватает»

Как рассказала преподаватель одной из барнаульских школ, в их учреждении предложение поехать на Донбасс энтузиазма не вызвало. Молодые учителя боятся отправляться туда, где идет специальная военная операция. А педагоги в возрасте не могут оставить своих детей, отмечает учительница. Многие опасаются, что их будут просить задержаться в ДНР или ЛНР, говорит другой преподаватель.

Кто-то мог бы погнаться за деньгами, однако в документе, который алтайский Минобр отправлял в школы, про выплаты написано ничего не было. Поэтому многие учителя даже не знают, что поездка может принести деньги, признается один из барнаульских педагогов. Для этого нужно самому искать информацию в интернете, что большинство преподавателей делать не будет, считает он.

Директорам идея отправить педработников школ на Донбасс тоже не очень нравится, отмечают учителя. Дело в дефиците кадров.

«У нас нет сейчас такого изобилия учителей, чтобы очередь стояла. Если из начальной школы кто-то уехал, то еще как-то можно найти человека, молодые девчонки идут на начальные классы. А вот на старшие классы трудно кого-то найти, учителей не хватает в принципе. Директор не будет заинтересован в том, чтобы кого-то отправлять на Донбасс», — объяснил учитель.

По словам педагога, замену уехавшим будет трудно найти потому, что вряд ли кто-то пойдет работать в школу, зная, что через месяц или через полгода уехавший вернется, а его уволят. Ведь временная работа мало кому нужна.

Директор одной из барнаульских школ говорит о том же. Он признается, что сейчас в алтайских школах существует дефицит учителей. Директор не представляет, как можно отправить педагогов от Алтайского края на Донбасс, ведь в таком случае работать здесь будет просто некому.

Школьники. Фото: amic.ru

По желанию

Педагоги сами решают, ехать им на Донбасс или нет, их никто не заставляет, подчеркивают все учителя, которым отправляли письмо. Как сообщили amic.ru сразу в нескольких школах города, никакой разнарядки и требований от школ нет. Едет только тот, кто хочет.

Так, в Гимназии № 42, например, никто отправляться на Донбасс не захотел. Там пояснили, что руководство школы только отправило письмо педагогам, и больше от них ничего не требовалось. Если бы учителя пожелали поехать в командировку, с ними бы региональный Минобр связался отдельно, рассказали в гимназии.

В школе № 117 ситуация та же. Один из учителей рассказал amic.ru, что в их коллективе никто не захотел отправиться на Донбасс, предложение все проигнорировали. И кроме официального письма Минобра никаких документов им больше не присылали.

В некоторые школы Барнаула, например, в лицей № 101 и в гимназию № 40 письмо не приходило вовсе. Там работники предполагают, что запрос еще только должны послать в их школы.

В Алтайский педуниверситет письмо о наборе учителей тоже не приходило, сообщили в пресс-службе вуза. Так что среди алтайских студентов специалистов пока не ищут.

В районах интересуются командировкой единицы. Например, в Каменском районе поездка на Донбасс привлекла одну женщину. Она может уехать туда на июль и август, чтобы помочь подготовить школу к учебному году, но не на длительный срок, пояснили в районной администрации.

Откуда и зачем учителя едут на Донбасс

Напомним, что на Донбасс предложили отправиться учителям из разных регионов России. Как писала «Российская газета», в Новосибирской области группа добровольцев сформировалась уже в июне. О планах отправить учителей на Донбасс говорили в правительствах Ямала, Приморья, Бурятии, Дагестана и других регионах страны.

В Барнауле учителей для отправки на Донбасс начали набирать в начале июля. Как писал amic.ru, в школы пришло письмо, датированное от 6 июля. В нем Министерство образования и науки Алтайского края попросило учебные заведения предоставить информацию об учителях и административно-управленческом персонале, которые хотят поехать в ЛНР и ДНР в июле-августе 2022 года, чтобы помочь подготовить школы к учебному году.

Также формируется список тех, кто готов работать длительный период с 1 сентября 2022 года. При этом за сотрудниками обещают сохранить основное место работы. Прием заявок от барнаульских учителей завершится 26 июля.

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Сколько обещают платить за командировку на Донбасс

Сейчас по постановлению правительства от 17 июня 2022 года средняя зарплата командированным в ЛНР и ДНР сотрудникам выплачивается в двойном размере. Расходы на жилье оплачиваются в сумме до 7,2 тысячи рублей. Также им выдается 8,4 тысячи рублей суточных. Тем самым, только за один август учитель может получить около 300 тыс. руб.

В Министерстве просвещения России рассказывали изданию РБК, что ведомство помогает республикам «по широкому набору образовательных нужд», чтобы системы образования в ЛНР и ДНР «могла функционировать». Кстати, уже с 1 сентября школы Донбасса могут перейти на российские образовательные стандарты, писала «Российская газета».