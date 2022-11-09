Торжество здравого смысла. Как несостоявшийся законопроект о едином операторе рекламы мог «изувечить» отрасль

Российский рекламный бизнес выиграл «войну» за свое будущее: Госдума отклонила принятый в первом чтении законопроект о едином операторе цифровой рекламы. Резонансные поправки к федеральному закону «О рекламе» предложили еще летом 2022 года. По замыслу авторов, эта единый оператор был необходим, чтобы сделать отрасль более прозрачной, «защитить национальные интересы» и предотвратить кибератаки. Законопроект встретили тотальной критикой и министерства, и депутаты, и участники рынка, так как он предполагал революционные (но далеко не лучшие) изменения в отрасли. В результате, как отмечают эксперты коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», «попытка монополизации конкурентного и успешно функционирующего рынка вызвала мощное сопротивление», и совместными силами удалось предотвратить экономическую катастрофу.

Безграничные полномочия

8 ноября Госдума отклонила скандальный законопроект о едином операторе цифровых рекламных конструкций и объявлений. По словам председателя ГД Вячеслава Володина, этот вопрос достаточно подробно обсуждали на совете нижней палаты накануне, 7 ноября.

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Общество Госдума отклонила законопроект о едином операторе цифровой рекламы

Проект поправок к федеральному закону «О рекламе» в июле 2022 года внес депутат-единоросс от Новгородской области, зампредседателя комитета по экономической политике Артем Кирьянов. В пояснительной записке к проекту сказано: всю рекламу на цифровых щитах необходимо размещать и верифицировать только через ресурс, который будет создан единым оператором рекламных конструкций и объявлений.

«Такая уполномоченная организация будет получать сведения об объёмах распространения рекламы на цифровых рекламных конструкциях», — указано в проекте.

Единый оператор, согласно предложениям, смог бы размещать рекламу через свое программное обеспечение на всех рекламных площадках, принадлежащих другим компаниям. Согласование властей для размещения цифровых рекламных конструкций (экранов, билбордов) при этом не требовалось бы. Единый оператор мог арендовать рекламные места без торгов на 30 лет и в обход некоторых норм законодательства. Например, рекламу он был бы вправе размещать на объекте культурного наследия, если оно находится в государственной или муниципальной собственности.

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Идея создания единого оператора вызвала жаркую дискуссию в Госдуме. Некоторые парламентарии заявили, что гипотетические кибератаки и распространение опасного контента — это раздутый и притянутый за уши повод.

Критиковали закон и за то, что он может лишить субъекты доходов в виде налогов от рекламы, да и вообще — позицию регионов при разработке законопроекта не учитывали. Также прозвучало мнение (его во время обсуждения законопроекта в первом чтении озвучил депутат от «Единой России» Николай Будуев), что требования к единому оператору слишком специфичны и им отвечают лишь несколько компаний в стране.

Однако самая главная проблема и беда законопроекта в том, что он, по мнению депутатов, приведет к монополизации рынка и массовому уходу небольших игроков. Это означает, что тысячи россиян останутся без работы.

«Негативные последствия искусственной монополии в отрасли, которая всегда во всем мире была конкурентной, очевидны (...) Будут ликвидированы около 90 процентов федеральных и локальных участников рынка наружной рекламы, радикально сократится количество рабочих мест», — заявил Владимир Плякин от партии «Новые люди».

Несмотря на это, 266 высказались «за» принятие закона, 95 — «против», и его одобрили в первом чтении.

Всеобщий шок

Не только депутаты негативно оценили идею создания единого рекламного оператора. Министр цифрового развития Максут Шадаев отметил: сокращение числа крупных участников рынка привело бы к снижению налоговых поступлений в федеральный и региональные бюджеты, замедлению развития экономики, падению темпов развития технологий, сокращению кадров.

Экономические потери от создания единого оператора рекламы оценили эксперты кафедры конкурентной и промышленной политики экономического факультета МГУ, сообщают «Ведомости». По их подсчетам, бюджет страны недополучил бы за 30 лет 28-86 млрд руб. Анализ законопроекта направили главе ФАС Максиму Шаскольскому, а также главе администрации президента России Антону Вайно, председателю правительства РФ Михаилу Мишустину и главе Совета Федерации Валентине Матвиенко.

В комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) обратили внимание, что монополизация неизбежно привела бы к удорожанию соответствующих услуг для рекламодателей и потребителей, а уровень защищенного персональных данных граждан снизился, ведь ресурс, содержащий массивы информации, «мог стать объектом усиленных хакерских атак».

По поручению правительства России отзыв на законопроект составила и Федеральная антимонопольная служба. Специалисты ведомства отметили, что монополизация рынка рекламы стала бы причиной закрытия большого числа организаций, привела бы к снижению качества и ухудшению положения граждан.

Также эксперты ФАС уверены: 30 лет, на которые предлагали заключить договор с единым оператором, это слишком долгой и необоснованный срок. Единый оператор, по опасениям ФАС, став монополистом, смог бы «бесконтрольно регулировать цены на услуги». В целом, эксперты ведомства отметили, что реализация положений законопроекта шла в противоречие с заявленной целью его принятия: обеспечения равных условий распространения цифровой рекламы.

Регионы не поддержали

Против перемен на рынке высказывались и регионы: Хабаровский край, Ленинградская, Костромская, Воронежская, Смоленская, Тульская области и другие субъекты. Не остался в стороне и Алтайский край: правительство региона ранее направило в Совет Федерации свои предложения по законопроекту, чтобы исключить негативные последствия для рынка размещения наружной рекламы.

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А депутаты Алтайского Заксобрания направили свои предложения по корректировке законопроекта, который, по их мнению, привел бы к массе проблем: монополизации рынка рекламных услуг, налоговым потерям, безработице.

Редакция ИА «Амител» направляла запросы депутатам Госдумы и членам Совета Федерации. На момент публикации ответили лишь некоторые.

Так, зампредседателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, экс-губернатор Алтайского края Александр Карлин отметил, что проводил консультации с регионом (Алтайским краем, — прим.ред.) по законопроекту.

«В частности, при подготовке законопроекта к рассмотрению во втором чтении в Государственной Думе, на стадии подготовки поправок к тексту законопроекта», — отметил Карлин.

Другой сенатор от региона Виктор Зобнев сказал, что к нему обращений от региона не поступало, но он был готов подключится к обсуждению на уровне края.

Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия — За Правду» Александр Терентьев в ответе на запрос ИА «Амител» указал, что считает проект ангажированным и не отвечающим интересам как бизнеса, так и простых граждан. Именно поэтому партия проголосовала против принятия законопроекта в первом чтении.

«Мы предложили исключить предлагаемый к введению институт единого оператора цифровых рекламных конструкций как хозяйствующий субъект частной формы собственности, поскольку возложение на таковой полномочий по обеспечению равных условий распространения цифровой рекламы и предотвращению распространения недостоверной информации, в том числе при закреплении его права владеть цифровыми рекламными конструкциями, противоречит принципам антимонопольной политики Российской Федерации и фактически ведет к координации в сфере наружной рекламы», — сообщил Терентьев.

Впрочем, несогласие с законопроектом выражали даже и некоторые представители «Единой России», хотя большинство членов этой фракции проголосовало «за» в первом чтении.

«Если рассматривать инициативу как способ информационной защиты государства от возможных иностранных влияний, то она действительно важна. Но депутаты против того, чтобы этот закон навредил российскому бизнесу. Документ вызвал шквал замечаний, без детального рассмотрения которых закон принимать нельзя», — сказал в беседе с amic.ru алтайский единоросс Даниил Бессарабов.

Обращения поступали и ему, в том числе и из Алтайского края. И он заверил, что готов защищать интересы добросовестных участников рынка.

Сибирские «соседи» также не согласны с резонансной идеей о едином операторе. В Новосибирской, Омской, Кемеровской, Иркутской областях, Красноярском крае посчитали, что его внедрение «истончит» региональные бюджеты, а потому предложили провести общественные обсуждения идеи. А эксперты из разных регионов страны были уверены: создание института единого оператора — это удар для экономики России и регресс для отрасли. А потому законопроект в предложенном вине принимать нельзя, его необходимо кардинально «перекраивать» и дорабатывать.

История нашумевшего, но несостоявшегося законопроекта, показала: российский бизнес может объединяться и быстро консолидироваться перед лицом тотальной угрозы. Также он способен создавать эффективные механизмы защиты своих интересов, привлекая различные ресурсы и мнения.