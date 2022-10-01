Туман и гололедица. О погоде в Алтайском крае 2 октября
В регионе установится плюсовая температура, но местами возможен гололёд
2 октября 2022, 06:10, Илья Звягинцев
В Алтайском крае 2 октября установится плюсовая температура. Об этом рассказали в региональном ЦГМС.
В регионе температура воздуха составит +3...+8 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман, гололедица.
Ветер северо-восточный, 2-7 м/с, на юге региона порывы до 12 м/с.
В Барнауле столбики термометров покажут +4...+6 градусов. Без осадков. В утренние часы на дорогах местами гололедица.
Ветер северо-восточный, 2-7 м/с.
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