Туман и гололедица. О погоде в Алтайском крае 2 октября

В Алтайском крае 2 октября установится плюсовая температура. Об этом рассказали в региональном ЦГМС.

В регионе температура воздуха составит +3...+8 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман, гололедица.

Ветер северо-восточный, 2-7 м/с, на юге региона порывы до 12 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут +4...+6 градусов. Без осадков. В утренние часы на дорогах местами гололедица.

Ветер северо-восточный, 2-7 м/с.