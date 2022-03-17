ФАС не выявила нарушений в повышении цен на сахар в Алтайском крае

ФАС не выявила нарушений антимонопольного законодательства в Алтайском крае из-за повышения цен на сахар. Как отметил руководитель краевого ведомства Степан Поспелов, опустевшие полки магазинов и увеличение цены на продукт носят временный характер и вызваны ажиотажным спросом населения.

Как подчеркнул руководитель управления, по данным Минсельхоза РФ страна полностью обеспечивает себя ключевыми продовольственными товарами, в том числе и сахаром.

«Запасы сахара достаточны для удовлетворения внутреннего спроса. При снижении возникшего спроса объёмы поставок и ценовая ситуация на рынке должны быть сбалансированы», — приводит слова Поспелова «Алтайская правда».

Отдельно он отметил, что напрямую влиять на ценообразование ФАС без объективных причин не может. Ведомство имеет право вмешиваться в том случае, если обнаружится сговор торговых сетей или производителей товара на повышение цен.

Поспелов заверил, что Алтайское краевое УФАС России постоянно мониторит цены на социально значимые продукты питания, в том числе на сахар в торговых сетях региона.

«При выявлении нарушений антимонопольного законодательства ведомство незамедлительно принимает меры реагирования — от предостережений до возбуждения антимонопольных дел», — отметил он.

Со своей стороны Центральный аппарат ФАС России принял меры, которые исключают ущемление интересов участников рынка. Антимонопольная служба направила соответствующие письма всем сахарным заводам страны с предупреждением, что если они нарушат заключённые с оптовиками и торговыми сетями договоры и снизят объёмы поставки или откажутся от отгрузки продукции вовсе, контролирующее ведомство ими непременно заинтересуется.

Судя по всему, на этом регулирование спекулятивных цен на продовольственном рынке не закончится. ФАС России вышла с предложением в Госдуму — распространить антимонопольные запреты не только на доминирующие компании, но и на других участников рынка, в том числе и на посредников. Основанием для этого может быть рост цен. Антимонопольное ведомство уже подготовило соответствующие предложения и попросило Госдуму рассмотреть их в ближайшее время.