«Хватит на всех». В АКЗС прокомментировали ситуацию с «дефицитом» сахара

Запасов сахара в Алтайском крае достаточно, заявил председатель комитета АКЗС по аграрной политике Сергей Серов в эфире канала «Россия 24». Как отметил парламентарий, в 2021 году Алтайский край произвел 165 тысяч тонн сахара, а в 2020 — 170 тысяч тонн. По словам Серова, это примерно по 70 килограммов на одного жителя.

Он подчеркнул, что мощности сельхозпредприятий региона позволяют обеспечить продовольствием не только край, но и другие регионы и даже вести торговлю на экспорт.

«Не успели высохнуть подписи под санкциями — люди бегут в магазин и закупают сахар мешками. Хочу всех успокоить: запасов сахара хватит на всех», — подчеркнул Сергей Серов.

Отдельно депутат отметил, что краевые власти не раз предлагали ввести четкое ограничение наценки на продовольственные товары первой необходимости: сахар, хлеб, крупы и другие. Сейчас этот вопрос сдвинулся с мертвой точки — соответствующий законопроект внесли в Госдуму.