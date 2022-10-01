Уехавший от мобилизации житель Новосибирска, рассказал о жизни в Казахстане
По словам сибиряка, в стране к уехавшим из России относятся как к туристам
1 октября 2022, 14:57, Илья Звягинцев
Уехавший от мобилизации житель Новосибирска рассказал о том, как в Казахстане относятся к россиянам. Его слова передает «МК».
Мужчина рассказал о том, что он проходил военную кафедру и решил не дожидаясь повестки уехать в Казахстан. Он собрался за пару часов и уехал к границе, где без проблем прошел таможню.
В Казахстане, по словам сибиряка, люди сталкиваются с проблемами при аренде жилья, стоимость которого сильно выросла.
Мужчина отметил, что к россиянам здесь относятся как к туристам, на которых можно заработать.
Также от добавил, что местные полицейские часто останавливают россиян, чтобы оштрафовать их за что-нибудь.
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