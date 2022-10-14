В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности

С 14 по 17 октября в Алтайском крае сохранится высокая, а местами чрезвычайная пожароопасность. Как сообщает пресс-центр регионального ГУ МЧС России, пятый класс горимости прогнозируется в Михайловском, Ключевском районах, городах Славгород и Яровое, а четвёртый класс — на территории 52 муниципальных образований. На остальной территории края ожидается горимость 3 класса.

Спасатели отмечают, что из-за жаркой и сухой погоды возможно увеличение количества пожаров. Возгорания в природной среде крайне опасны, поскольку любая небрежность с огнём в считанные секунды может стать большим пожаром с тяжёлыми последствиями.

Во избежание происшествий нельзя сжигать мусор и сухую траву, разводить костры в лесу, бросать непотушенные спички и сигареты. Кроме того, родителям рекомендуется не позволять детям играть с огнём.