В Алтайском крае обостряется ситуация с талыми водами

В реке Алей наблюдается резкий подъём талых вод, из-за чего движение по одной из межмуниципальных дорог Алейска было временно перекрыто. Как уточнили в региональном МЧС, по прогнозу Гидрометцентра, с 1 по 5 апреля из-за резкого повышения температуры воздуха ожидается интенсивное таяние снега. В результате это может привести к подъёму уровня воды в малых реках алтайского предгорья — в южных и восточных районах края и республики. Это повышает риск подтопления низменных участков территории.

«Гражданам стоит помнить, что своевременно предпринятые меры могут помочь уберечь имущество от повреждения водой. Для этого необходимо очистить придомовую территорию от снега, выкопать водоотводы, заранее предусмотреть гидроизоляцию погребов и подвалов, очистить канавы, ливневую канализацию», — предупредили в ведомстве.

В то же время из-за подъёма уровня воды в Алее с 10:00 «Алтайавтодором» было закрыто движение для всех видов транспорта по дороге Алейск — Безголосово — автодорога К-13. В качестве альтернативного проезда водителям предлагается выбрать дорогу Алейск — Петропавловское — Смоленское.