В Алтайском крае с 1 июля подорожает электричество

С 1 июля в Алтайском крае подорожает электричество, сообщается на сайте регионального управления по госрегулированию цен и тарифов.

Расценки на услугу будут выглядеть следующим образом:

• тариф на потребление электроэнергии для горожан без электроплит вырастет с 4,50 руб/кВт·ч до 4,68 руб/кВт·ч;

• тариф для горожан с электроплитами — с 3,67 до 3,81 руб/кВт·ч;