В Алтайском крае с 1 июля подорожает электричество
Стало известно, насколько подорожает электроэнергия на Алтае
15 июня 2022, 13:00, Никита Черников
С 1 июля в Алтайском крае подорожает электричество, сообщается на сайте регионального управления по госрегулированию цен и тарифов.
Расценки на услугу будут выглядеть следующим образом:
• тариф на потребление электроэнергии для горожан без электроплит вырастет с 4,50 руб/кВт·ч до 4,68 руб/кВт·ч;
• тариф для горожан с электроплитами — с 3,67 до 3,81 руб/кВт·ч;
• тарифы для сёл и садоводств — с 3,52 до 3,66 руб/кВт·ч;
• тариф для гаражных кооперативов, владельцев погребов, учреждений исполнения наказания и религиозных организаций — с 4,50 до 4,68 руб/кВт·ч.
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