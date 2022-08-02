Власти Барнаула обсудили реконструкцию ливнёвок, которых нужно в три раза больше

В администрации Барнаула обсудили реконструкцию сети городской ливневой канализации, сообщает мэрия города.

Напомним, 30 июля из-за ливня подтопило несколько дорог: Павловский тракт — ул. Попова, Павловский тракт — ул. Малахова, ул. Молодёжная — пер. Ядринцева, ул. Малахова (остановка «Бия»), пр. Ленина — ул. Червонная. На пересечении Попова и Сергея Семёнова ребёнка подхватил поток воды и едва не утащил под колёса автомобиля. Дождь, прошедший вечером 1 августа, привёл к серьёзным пробкам.

«Существует необходимость реконструкции сети ливневой канализации. Несмотря на то, что на указанных участках ливневная канализация находится в технически исправном работоспособном состоянии, с большим количеством воды она справиться не может», — подчеркнул замглавы Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев.

На совещании отметили, что проектирование сетей осложняется наличием инженерных коммуникаций, дорожной инфраструктуры и жилой застройки. Для понимания всей картины в течение месяца подготовят предварительный проект расположения сетей.

Реконструкция ливнёвок в Барнауле / Фото: barnaul.org

Дорожникам поручили усилить работы по содержанию и ремонту ливнёвок, а также мониторить проблемные участки для оперативного водоотведения во время сильных дождей.

В ближайшее время заключат контракт на гидропромывку в августе проблемного участка ливневой канализации по ул. Попова — Павловский тракт длиной 350 метров.

На мероприятии также отметили, что протяжённость закрытой сети ливневой канализации Барнаула — 128,6 км. При этом для улучшения ситуации необходимо дополнительно построить около 325 км новой сети.